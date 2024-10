Marchan para exigir castigo contra 5 médicos acusados de negligencia en SLP

Familiares y amigos de Ximena Olivares Lara y Humberto López González, se manifestaron en las inmediaciones de la plaza de Tequisquiapan, Palacio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que se haga justicia en el caso de una supuesta negligencia medica que sufrieron por instituciones públicas y privadas de salud de la entidad que derivaron en la muerte de su bebé.

Se quejaron porque presuntamente se le dio mala atención en un hospital privado de la localidad; además en el Hospital del Niño y la Mujer y el Hospital General de Zona No.1 de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conocido como el Hospital del Zapata. Tras diez días de irregularidades que comenzaron en el parto de la señora Ximena, su bebe falleció y hoy piden claridad y justicia en este caso.

Desfilaron por las calles para hacer mención de lo ocurrido y relataron que desde que iba a dar a luz se registraron varias inconsistencias que tienen que ver con un médico ausente y una anestesia irregular que se le ofreció por un hospital particular de la ciudad.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Además, la afligida madre, comenta que se le aplicó la técnica Kristeller, en donde se le aplicó cierta presión sobre el abdomen para acelerar el parto y que ha investigado podría ser una de las causas que se generaron para que su bebé falleciera. Aunque esto ya se va a corroborar, toda vez que la Fiscalía General del Estado ya consiguió los expedientes del caso y esperan corroboren su hipótesis.

“Cuando me entregaron a mi bebé estaba negro, como el negro de la coca cola, mi doctor no estaba, cuando llegó me presionó. No había un pediatra conmigo, hasta después llegó una que reanimó a mi bebé”.

Después de los hechos suscitados los padres decidieron irse al Hospital del Niño y la Mujer que pertenece al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, pero no los quisieron recibir por tener Seguro Social, los mandaron que hicieran efectiva su derechohabiencia. En ese caso, responsabilizan a Ingrid Kuhn y a Laura Cruz por no darle acceso a la salud a su hijo.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Cuando llegaron al Hospital General de Zona número 1 del IMSS, aseguran que la subdirectora, Irene Fraga, les informó que hasta que pagaran 30 mil pesos en efectivo serían recibidos ahí, porque el menor había nacido en un hospital privado de la localidad.

Tras 11 días de viacrucis y desatención médica, su bebé falleció con diagnóstico de daño cerebral causado por la falta de oxígeno y por eso decidieron salir a denunciar lo sucedido para que no vuelvan a darse casos de este tipo.

Entre sus peticiones que se escucharon en esta protesta, se pedía al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, solidarizarse con ellos, porque también es padre de familia y los ayude a que los responsables paguen por este lamentable suceso.