Opinión | Sé la luz

Quienes prevén en política el mañana despiertan la cólera de quienes solo son capaces de ver el día de hoy.

Madame de Staél, una de las grandes intelectuales del siglo XIX, escribió estas palabras en Consideraciones sobre la Revolución Francesa. Actualmente no estamos en la Revolución Francesa pero de que estamos en un convulsionado mundo, incluyendo nuestro país, ni duda cabe, Guerrero nuevamente golpeado por la naturaleza, los guerrerenses en conflicto y Sinaloa devastada por la violencia interminable, mientras el líder oponente al Sindicato Petrolero ganador, con sus no muchos seguidores entraron al lugar victoriosos, los seguidores del dirigente sindical Ricardo Aldana los sacaron como Santo Cristo molidos a palos, así, en medio de todo este “caos” y a pesar de vivir en el país de no pasa nada, siguen los preparativos para que nuestra flamante presidenta logre llegar a su toma de posesión aunque aún no estén listas las nuevas “machuchonas” irá en carruaje blindado, creo que ahora es el momento de desear que el país se alumbre con la cordura y armonía necesaria, con mensajes positivos y no el cúmulo de negatividad que estamos viviendo.

Pues nuestros pensamientos atraen lo que pensamos y no es sólo por la famosa ley de la atracción, sino porque somos energía y entre más basura tiremos en la calle, más ratas y suciedad producimos, ¿panorama halagador? Para nada, y aún nos falta ver qué sigue, aquí y allá, en el vecino país del Norte en Noviembre, pues entre Ucrania y Rusia, Líbano e Israel, no se en que parará esto y me recuerda que siempre hay una luz de esperanza si todos actuásemos como aquel conductor de un autobús pleno de gente cansada que morían de frío molestos porque el tráfico apenas se movía, donde la exasperación llegaba a la violencia y descortesía y al llegar, al fin, a la estación, el conductor habló por el intercomunicador: "Señores, sé que han tenido un día difícil y están frustrados.

No puedo hacer nada con respecto al tiempo o al tráfico, pero esto es lo que puedo hacer. Cuando cada uno de ustedes se baje del autobús, les tenderé la mano. Al pasar, dejen caer sus problemas en la palma de mi mano, ¿de acuerdo? No lleven sus problemas a sus familias esta noche, déjenlos conmigo. Es una lección de vida, ¿sirve de algo gastar el día y parte de nuestro tiempo de vida leyendo, transmitiendo y recibiendo mensajes negativos? Si todos cambiamos y nos volvemos luz dando la mano para dejar caer nuestras situaciones y las de quienes necesitan dejarlas, el mundo sería mejor.

Vivimos en un mundo difícil donde a veces es extra difícil ser una persona amable u optimista, , todos tenemos días no ideales, luchas y fracasos, perdemos trabajos, dinero, pareja, amigos, fe y amor y en este momento con los medios sociales somos testigos de acontecimientos horribles que aparecen en las noticias y nos vuelven temerosos, negativos y retraídos.

Hay momentos en los que todo parece estar envuelto en la oscuridad y anhelamos la luz sin saber dónde encontrarla, porque no percibimos que nosotros somos luz, nosotros podemos cambiar el entorno sin ser líderes espirituales, cuando la vida nos parece especialmente sombría, o cuando nos sentimos particularmente impotentes ante los problemas del mundo, recordemos a este hombre y preguntémonos: ¿Qué puedo hacer, ahora mismo, para ser la luz? !Por supuesto!, yo como tú no podemos acabar personalmente con todas las guerras, ni transformar a quienes están molestos, ni tampoco controlar los cambios internos de poder, pero definitivamente tenemos influencia en todos los que nos rodean, aún sin saber su nombre. Así que a partir de hoy ¿Qué puedo hacer ahora mismo, para ser la luz? Si tú como yo buscas iluminar escríbeme. Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx