Opinión | 21 de marzo y sus grandes significados

Las calles se llenan de algarabía cuando las y los niños más pequeños desfilan por las calles festejando que la primavera ha llegado. Los disfraces alusivos de abejitas y de flores logran que el desfile sea alegre, divertido y colorido.

El 21 de marzo es el día en que tradicionalmente se ha venido realizando dicha celebración. Aunque para este año la llegada del equinoccio de primavera ocurrió el 19 de marzo las 21:04 horas, tiempo del centro de México de acuerdo a información del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La palabra equinoccio se origina de los vocablos griegos euqus: igual y nox; noche. Ya que durante dicho evento astronómico el día y la noche duran exactamente igual número de horas de luz y oscuridad y también dainicio a la temporada de días cálidos.

Desde el equinoccio de primavera, la duración de la noche comienza a disminuir paulatinamente, dando lugar a días más largos y luminosos.

Respecto a la idea de la existencia de una energía especial que se manifieste durante tal acontecimiento, la científica mexicana física y astrónoma Julieta Fierro afirma que no la hay. Por lo que no es necesario visitar sitios arqueológicos para experimentar el equinoccio.

Otro suceso importante acontecido el día 21 de Marzo es el natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez. Es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que se refiere al ilustre prócer de nuestro país refiriendo que desde su nacimiento, en una humilde familia Zapoteca en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca el 21 de marzo de 1806, su vida transcurrió por etapas difíciles. No obstante haber quedado en orfandad a la edad de 3 años, Benito Juárez es uno de los personajes históricos de más importancia de nuestro país, logrando consolidar con sabiduría, tenacidad, empeño y compromiso un gran legado que lo llevó a ser reconocido como parte primordial del desarrollo México.

Decía al inicio que, el día 21 de marzo es de grandes significados. Varias causas y todas relevantes como bonitas se acreditan ese día para destacarlas. Como lo es el Día del Árbol, de la Eliminación de la Discriminación Racial, de los Bosques y de la Poesía.

No obstante, me quiero referir a una celebración más relacionada con la numerología del 21 de marzo y es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y son quienes tienen tal condición de vida personas alegres, cariñosas, sociables y para quienes la interacción con la gente es una fortaleza.

La fecha fue definida por la ONU con el objetivo de simbolizar la trisomía delpar 21. Lo cual es material genético extra en el cromosoma 21 que da origen al síndrome.3 cromosomas en el par 21 y su simbología el día 21 del mes número 3.

Proponiendo desde este espacio la no discriminación hacia ellas y ellos. Por el contrario, promover la inclusión que les lleve a tener una vida digna y plena. En señal de lo anterior extiendo la invitación para que el día 21 de marzo usemos calcetas diferentes en adhesión a ello, tomarnos una foto, subirla a redes y enviar un mensaje que nos lleve a recordar que todas ytodos somos diferentes.

Sin duda el 21 de marzo es un gran día !