No existe un día perfecto, solo momentos para construirlo como perfecto, todos impactamos de una forma u otra a quienes nos rodean, y a veces, parece increíble que quienes tienen el mando de los países no lo perciban, tal vez por eso su actuación deja de ser asertiva, vemos al presidente del país del norte que no para de hablar desasertivamente y el nuestro, no canta mal las rancheras, tal vez por eso, ahora son buenos amigos, si solo pudiesen percibir el impacto que sus palabras y actuaciones tienen en los ciudadanos pondrían másahínco para que su comunicación impacte positivamente y sus colaboradores no tengan que decir verdades que ellos niegan y el coronavirus baje sus efectos letales en la comunidad a pesar que cada mañana se diga que vamos mejor y controlados,,queriendo convencernos que asi es aunque las estadísticas, ni disimuladas,pueden ocultar la realidad económica y de salud.

Como viva quiero continuar y sana también, me pongo el cubre bocas que no el tapabocas que nuestro mandatario menciona, pues no es lo mismo cubrirse la boca para evitar contagios que tapársela para no hablar, ¿tal vez? por eso no lo porta, para no dejar de hablar, despacito, pero efectivo; como añoramos el México del ayer donde niños y adultos salíamos sin sobresaltos por la violencia y, aunque no es justificable el tomar justicia de mano propia, el hartazgo de la injusticia que se vive en este país y otros está tomando tintes muy negativos entre los ciudadanos, quienes enfurecidos por robos e injusticias golpean malhechores en combis y calles de la ciudad, ya que quienes deben ejercerla, curiosa forma tienende hacerlo, de ahí, el movimiento ¨Todos somos Daniel¨ joven apresado a pesar de no existir prueba alguna de lo que se le acusa, asi, amigos y conocidos empiezan a ejercer presión para lograr se imparta justicia porque preferible es ser rio que laguna, ser lluvia que verla simplemente caer y la victoria de las personas se concreta en el ser o no ser, en aprender a escuchar para no hablar sin saber, en actuar antes que dejar pasar oportunidades que no volverán o pensando que habrá otras, triste es que partidos políticos y autoridades no vean que los ciudadanos de antaño ya no somos los mismos de hoy y crean que Juan Pueblo tiene resistencia para aceptar todo, sin ellos darse cuenta que el ciudadano observa y sufre en carne propia la enfermedad y los decesos en familia y que en su bolsillo se refleja la economía sabiendo que las cosas llegan hasta donde se pueda aguantar y terminan cuando debe de ser dejando de buscarlas y ante negligencia de autoridades suceden tragedias como la vivida esta semana en Beirut donde miles o cientos de miles se afectaron y muchos fueron borrados de este mundo en un abrir y cerrar de ojos, mostrando el Poder Universal que el mundo no ha aprendido las lecciones y mientras asi sea, seguiremos repitiéndolas, falta aprender a vivir en armonía y dejar de luchar por ser diferentes peleando por lo trivial descuidando lo importante, negando lo que se ve queriendo tapar el sol con un dedo, ya que lo destinado a suceder llega ante la mentira y el engaño y la felicidad no es ausencia de situaciones negativas, es la capacidad para resolverlas y la actitud que se tenga ante ellas, es reconocer que no hay paz sin libertad y la libertad se da cuando tenemos paz.

Cuando se tiene vocación de político hay que conseguir vivir vivo hasta el final, trascendiendo positivamente dejando huella para que quienes vengan puedan seguir el camino ampliándolo en beneficio de sus ciudadanos, cuando se toca fondo es difícil resurgir, las cosas vividas anteriormente deben poder ser disfrutadas a medida que el tiempo pasa y en este momento solo deseamos que las familias vuelvan a unirse, que los mexicanos vuelvan a ser unidos en su país como hermanos, sin clases sociales o adjetivos calificativos que denostan, que los amigos se vuelvan a encontrar y las personas se abracen buscando contagiar felicidad y no enfermedad o rencor del alma, que los sueños vayan de la mano de las inversiones para que el país y sus ciudadanos recuperen su seguridad económica, que quien se encuentra en el poder sea respetado por su congruencia y amor a la patria sin dejarse llevar por la seducción del poder, amándola sin medida y por consecuencia a quienes en ella están y mientras mis sueños de utopía, se realizan espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx