Esta semana la terminamos con la novedad que la Real Academia Española ¨RAE¨ aceptó como válidos los términos valemadrismo, ñañaras y narcocorridos, o sea, ya valimos…. como dice el término y cada día valemos y seguimos valiendo una pura y dos con sal para el lenguaje y muchas cosas más, sin embargo, estamos en tiempos de reflexión y retomar valores. ¿Qué valores?, aquellos con los que las mayorías de los mexicanos y seres humanos nacemos y crecemos en familias…. con valores por supuesto, esos que nos permiten convivir y con beber con otros sin tener situaciones desagradables al convivir, por eso, sigamos las tradiciones familiares de antaño, entre otras, orar en familia para vencer las tempestades y agradecer las buenas épocas, oremos para estar siempre dispuestos a no desistir y si insistir, dispuestos a hablar y actuar para transformar maldiciones en bendiciones, para ser discretos y actuar con sabiduría, para creer en la Fe y confiar en nosotros como verdaderos representantes del poder universal actuando con consciencia, sabiendo que con Dios o Poder Universal, o como lo desees llamar, todo lo puedes,

En ocasiones, deseamos cambiar la realidad sin comprender que la realidad es quien nos cambia, nos alejamos de la real realidad o de la realidad real, por nuestras emociones y sentimientos, si nos va bien, nos crecemos y como se dice ahora nos empoderamos y si no nos va tan bien nos deprimimos y enojamos, en ocasiones estamos con exceso de confianza sintiéndonos invencibles y convertidos en verdaderos políticos hablando un lenguaje mesiánico, convencidos de estar en la senda de la verdad sufriendo el Síndrome de ¨Hybris¨, que significa, arrogancia y excesos, con poder para avasallar a quienes nos encontramos, viviendo perdidos sin saberlo, hasta que, recuperamos la prudencia, bella virtud intelectual que nos permite adaptar nuestra actuación a la complejidad de las circunstancias, por eso perdemos la ansieda, palabra que no dudo pronto sea aceptada por la RAE, tanto como el soponcio que nos da cuando nos enteramos que a alguien que conocemos le dio el ¨co viz¨o el azúcar se le fue pa arriba cuando tuvo empacho y eso es mejor que ser atacado por la asiática, que no me refiero a una oriental, sino a aquel mal que nos aqueja y nos para de caminar libremente y si para colmo le dio mal de ojo al niño cuide que no se le suma la mollera ahora que si al que le dio el sereno, es al adulto, ojo porque no es mal de ojo lo que le da sino la chiripioca por la riuma que tiene, complicada con el dolor de rabadilla. Aunque a la RAE aun le falta añadir la palabra huevonitis es probable que pronto lo haga ya que cada día se hace un mal más frecuente entre los jóvenes que gozan de becas y pagos gratuitos ante el patatus de los que estudian y trabajan, quienes no tienen el cerebro entumido ni están operados del cerebro, pero si tienen decaimiento de saber que por más que se esfuercen nadie reconoce el esfuerzo, sin necesidad de tener mamitis o flojeritis aguda como otros.

Como las ñañaras me invaden de pensar en todo lo que nos estamos convirtiendo prefiero aprender que independientemente de nuestras relaciones con otros, no es igual ganarse a la vida que ganarse la vida y que ésta siempre nos da una segunda, tercera y cuarta oportunidad, he aprendido que las decisiones deben tomarse con el corazón y la cabeza y jamás con el sentimiento o la ira, he aprendido que no es los mismo convertirse en un dolor que tener un dolor, por eso todos los días debemos acercarnos a otros con la verdad en la mano y haciéndoles sentir mejor que antes de que nos vieran, a estas alturas de vida reconozco que el cuerpo cambia y la mente también, por eso es importante alimentar mente y cuerpo sanos y no importa lo que otros piensen mientras vayas mas despacio para vivir y logres una existencia plena, por eso te invito a mandarme tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.