Minipíldoras para la salud | Monerías

Fíjate Avice que estoy preocupada por estos granitos en la cara que me están saliendo, le dijo Alondrita a nuestro médico interno Avice Averroz (quien para los cuates es A.A.y es compañero de Esculapito) ¿Será la mpox? Ya ves que el Dr. Adhanom Tedros Ghebreyesus, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró la semana pasada que había una alerta mundial por la dichosa mpox , porque la cosa estaba poniéndose más fea en África que en el 2022, y cuando este señor sale diciendo estas cosas hay que hacerle caso, para que no nos pase lo que con el Covid-19 que mientras él decía que la cosa se pondría muy fea, el otro decía que se abrazaran y ya ves lo que pasó en el mundo por no hacer las suficientes pruebas como él decía.

Es verdad Alondrita, este año han aumentado mundialmente los casos de viruela del mono o viruela símica, pero ha sido en la República Democrática del Congo y se ha propagado a los países vecinos de Burundi, Uganda, Kenia y Ruanda y en México se han presentado pocos casos, sobre todo en pacientes que tiene bajas sus defensas por enfermedades como el SIDA.

Es nuevamente un ejemplo maravilloso de la adaptación y de la evolución en la naturaleza y la forma de sobrevivir. Otra vez es un virus del tipo ADN, parecido al de la viruela humana o al de la viruela de las vacas. ¡Maravilloso! Dijo con vehemencia Avice. Dice la leyenda urbana que el Covid-19 se propagó porque un chino que comió un murciélago y ahora la viruela del mono porque se tuvo contacto con animales en las cacerías en el centro del África.

Lo cierto es que la enfermedad se conoce desde 1958, y su propagación es por contacto directo con los enfermos o con los objetos que ellos hayan usado como su ropa. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero en este caso pues hay un contacto muy directo con el enfermo. ¿Y da luego, luego? Porque mis manchitas iniciaron ayer. Tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. Inicia con fiebre alta y con manchas que luego se vuelven vesículas, es decir lesiones con agüita adentro y rodeadas como de un halo negruzco. Pero lo más característico es que hay crecimiento de los ganglios o adenopatías. ¡Maravilloso! Dijo nuevamente Avice, pensar que es un virus parecido al que provocó el Cocoliztli, sí esa viruela que llegó con Pánfilo de Narváez y prácticamente fue la primera guerra biológica en América y le echaron la culpa a un esclavo negro.

Con grandes consecuencias socioculturales. A nosotros ya no nos tocó ver personas cacarizas por la viruela, y de donde deriva el gritó de ¡Cácaro! cuando se cortaba una película en el cine. Regresando a la mpox, este nombrecito se deriva del inglés, para no herir susceptibilidades, de monkey pox, solo es mortal en uno de cada 10 enfermos. Y hay dos tipos de vacunas para prevenirla. Por el momento no están tan disponibles, ni aún en los países del África, allá por condiciones económicas. Aquí aún no la tenemos o se puede conseguir importada para casos de riesgo, es decir si has estado en contacto con un enfermo. Por lo pronto aplazaré mi safari al África, iba a cazar monos salvajes, desde mi jeep, como en la vieja película que vi en la tele con mi papá que se llamaba Hatari. Obviamente yo solo con mi cámara fotográfica, Y no te preocupes Alondrita, lo tuyo es acné juvenil. ¡Quién te manda estar tan mona!

