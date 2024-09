Minipíldoras para la salud | Independencia, DH y salud

Mariquita: ¿Qué hace levantada tan temprano? Fíjate AA. (Avices Averroes, el otro Médico Interno) voy a consulta con mi Médico Familiar, porque traigo una gastritis por lo que comí desde el 13 de septiembre, ya ves que yo, como Juan Escutia, soy bien aventada; luego la prenoche mexicana y el “Grito” el 15 e ir a ver el desfile, pues tuve que comer un montón de irritantes con los antojitos y hay que bajarlos con una cervecita o tequilita muy mexicanos.

¡Ah que Doña! Debió haberse protegido con algún gel de hidróxido de aluminio o algún omeprazol. Bueno, lo bailado ya nadie me lo quita, pero ahora tengo que ir a ver al médico en forma privada, porque como fue puente, pues la consulta institucional, está llenísima de personas que no tuvieron límites. Suelen llegar a urgencias más personas con pancreatitis por el exceso de bebidas alcohólicas, así como pacientes con problemas de la vesícula biliar por haber ingerido platillos grasosos, espero que usted no tenga estos problemas Mariquita, si no, hay que hacerle un ultrasonido vías biliares y que la vea un Cirujano General si es que hay que operarla.

No es para tanto. No me vaya a pasar lo que a Angustias, que la operaron y ahora va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde puso una queja, porque no quedó bien. Pero a esa señora la operaron de un cáncer avanzado y así hay probabilidades de que la enfermedad por sí misma le haya causado las complicaciones.

La historia dice que primero se formó la Comisión de Arbitraje Médico para solucionar conflictos entre el paciente o su familia y el médico que los había atendido, pero luego la Comisión de Derechos Humanos también metió su cuchara porque argumentó que se podía estar violando el derecho humano a la salud, consagrado en el Artículo 4o Constitucional, ya parezco político en campaña.

Yo creo que escogió una opción de justicia alternativa que la hará perder menos tiempo, porque ya ve como anda eso del Poder Judicial y a lo mejor le retrasarán mucho algún juicio.

Me platican mis maestros que afortunadamente en el Estado de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un convenio con el Colegio de la Profesión Médica para obtener opiniones imparciales y es de las pocas comisiones en el país que lo tienen y así se ayudan para solucionan el problema, sabiendo que la atención fue adecuada, oportuna, completa y eficaz. Las personas deben estar conscientes de que los medicamentos, insumos y servicios no los pone el médico, si no las instituciones gubernamentales encargadas de la salud.

Por eso en algunas noticias a veces se habla de negligencia, cuando ese término solo lo puede determinar algún juez y muchas veces el problema radica en el tiempo que espera un paciente para realizar un estudio o una cirugía.

El problema radica en la carencia de presupuesto, en que no se destina más del producto interno bruto para la salud. Se presenta también el problema de no contar con especialistas, a veces porque tiene que laborar en lugares inseguros.

Esperamos que el siguiente gobierno federal no reduzca los presupuestos, ni salarios ni prestaciones. Por cierto también me dijeron que las opiniones son tan imparciales, que a muchos médicos no les ha ido bien y han tenido que reparar el daño.

Hace poco el Colegio de la Profesión Médica, que preside el Dr. Antonio Chalita Manzur, junto con las Autoridades del IMSS estatal, realizaron un curso que incluyó personal médico, de enfermería, y administrativos, sobre como proteger el derecho a la salud mediante una atención médica de calidad. Esto para el bien de todos los potosinos, terminó AA y Mariquita se fue tranquila a su consulta.

Facebook: Marco Vázquez