Minipíldoras para la salud | Cirugía para mi abuelito

El pasado 28 de agosto fue el “Día Nacional del Adulto Mayor”, por cambiar el nombre del “Día de los Abuelos”, pero es en pro de incluir a quienes no tienen hijos ni nietos, pero tienen la fortuna de pasar a la “tercera edad”.

Se dice que es triste llegar a viejo, pero la parte contraria es más contundente: ¡es más triste no llegar! Lo importante no es acumular años calendario, vueltas al sol o cierre de ciclos, lo importante es la calidad de vida que se pueda tener ante una expectativa de vida de 75 años (aunque el crimen organizado ha disminuido esa expectativa para los hombres). La calidad de vida se debe forjar desde la juventud, con una educación para la salud, que permita aprender a comer sanamente.

Cuando se llega a la edad de adulto joven entonces hay que poner atención a los padecimientos crónicos como la hipertensión y obviamente la diabetes, enfermedad que es una pandemia. Conviene acudir a control por el Médico General o el Médico Familiar, para la detección y control de las enfermedades crónicas. Pero fíjate Esculapito que quieren operar a mi abuelito, le dijo Alondrita. Bueno, primero, no lo quieren operar, tal vez necesita ser operado, es decir que un especialista le dijo que tiene un padecimiento que requiere un procedimiento que se resuelve y mejora su salud al realizarle una cirugía. Además depende de qué abuelito estés hablando, pues no es igual tu abuelo paterno, que acaba de cumplir 65 años, según me dijiste, que tu abuelo materno, que casi cumple 100 años y se ve más sano que tu abuelo paterno, que le entra duro al chicharrón y al chupe de todas clases.

Sí Esculapito, es a mi abuelo paterno al que quieren operar de una hernia de la ingle derecha. Bueno, entonces estamos hablando que requiere una cirugía electiva o programada que realizará un Cirujano General; entonces hay tiempo para controlarle su diabetes, su hipertensión, su gota, su hipotiroidismo, su angina de pecho, su hipercolesterolemia y su obesidad. Además de que debe dejar de fumar como chacuaco y pararle a tomar chelas; además dejar las pastillas que usa para no dormirse mientras maneja su tráiler y luego usa pastillas para dormir, aunque esas si se las receta el doctor. Entonces es un paciente que ningún cirujano quisiera operar, porque tiene mala cicatrización. Pero eso se puede ir mejorando con la valoración preoperatoria, que puede hacer un Médico Internista, con los estudios previos que incluyen un electrocardiograma.

Es diferente tu otro abuelito, que requirió una cirugía de urgencia porque se le atoró una hernia interna por sus otras cirugías que había tenido como unos diez años antes, de peritonitis por haberse perforado del apéndice y por haber tenido una inflamación de la vesícula. Es decir, se tuvo que operar en condiciones no favorables. Sin embargo le fue bien porque él no tenía enfermedades crónicas. Pero fíjate Esculapito que a este abuelito se le hizo una hernia en donde le hicieron la última cirugía. ¿Cómo ves, se podrá operar? Claro que sí, Alondrita.

Es mejor ofrecer una solución antes de que se vuelva a complicar. No importa que le queden pocos años, que tal si rompe el récord Guinness en longevidad y llega a más de cien años. Es diferente cuando hay una enfermedad cuyo avance llevará al paciente hacia su fin, es decir a morir, pues esto último también es parte de la vida. En ese caso es muy importante que el Cirujano esté muy consciente del pronóstico que tiene el paciente y si amerita una cirugía paliativa, como por ejemplo si un tumor obstruye el intestino, pero que no es curativa, esto se debe explicar al paciente y a los familiares. Es muy importante que el paciente sepa qué le pasará. Debería ser un cambio en nuestra cultura nacional el desterrar eso de “no le diga el diagnóstico, porque se muere”. Si quieres llegar a vieja Alondrita, cuida tu salud desde ahorita que te ves muy sanita.

