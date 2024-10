Minipíldoras para la salud / Microbios buenos

Fíjate Esculapito, que durante la cirugía de uno de los pacientes que llegaron con tiros en el abdomen, perdón, con abrazos en el abdomen, el cirujano comentó que por haberse lesionado el colon, tenía mucho riesgo de que se le infectara la herida de la laparotomía, que fue la cirugía que se le realizó y que es una herida a lo largo del abdomen, porque como se perforó el intestino grueso, se salieron las bacterias que normalmente viven en el intestino y entonces se vuelven infectantes para los tejidos en donde normalmente no viven.

Además hubo necesidad de hacérsele una cirugía de control de daños pues estaba sangrando y mañana lo meterá nuevamente para una probable colostomía, es decir tendrá que tener un pedazo de su intestino fuera para poder hacer popo y no por donde normalmente se hace y luego pasados unos dos o tres meses se planeará la reconstrucción del tránsito intestinal o sea se conectará nuevamente el intestino. El chiste es que no dormimos en toda la noche y tampoco supimos si era de los “malos” o de los “buenos” pues el cirujano dijo que eso no debía importar, con tal de salvarle la vida, dijo Avice Averroz, nuestro interno. Pues a ver si no vienen y lo rematan dentro del hospital, terció Pier Laenec, también interno, que dice que desciende de franceses, aunque está mucho más morenito que Esculapito.

Esto último puede explicarse viendo una fotografía de la última selección de futbol de Francia y bueno eso nos lleva a la explicación genética de Pier, así como las determinaciones del famoso ADN o ácido desoxirribonucleico y quien fue su papá. Por cierto, dijo Pier, mientras estaban en quirófano pariendo chayotes, vi un documental interesarte en TVE sobre la genética de Cristóbal Colón y los estudios concluyeron que tuvo ascendencia judía, como Claudia y que no fue genovés.

Entonces la ciencia cambiará la historia y no solicitando pedir perdón. Lo cierto es que el 12 de octubre de 1492, cuando no existía México, cambió la historia universal. Pero regresando a tu paciente Avice, como requerirá de antibióticos, se le trastornará su Microbioma humano, es decir los microorganismos, genes y metabolitos de su tracto gastrointestinal y de la piel. Tienes razón dijo el interno Esculapio. Ahora hay estudios sobre la Microbiota, que son los micoorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Como nicho ecológico, tenemos la boca, el tracto gastrointestinal, la vagina, la piel y el tracto respiratorio.

En ellos viven microbios que contribuyen a preservar la estabilidad del organismo y por ejemplo en el intestino nos ayudan a formar vitamina K, que sirve para la fabricación de factores de la coagulación, que tanta falta le hacen al paciente quirúrgico como el de anoche. También existe una relación química entre los productos del microbioma intestinal con el cerebro y parece ser que los pacientes a los que se les realiza una apendicectomía por apendicitis aguda, reducen el riesgo de tener enfermedad de Parkinson, hasta en un 19%, esto en un estudio en población sueca.

Y aunque no hay estudios contundentes, también se refiere que la apendicectomía puede adelantar hasta en 5.8 años la enfermedad de Alzheimer, datos de Taiwan. Todo esto tiene que ver con los genes, tanto del humano, como de los micoorganismos que viven dentro de él, así como de los productos y proteínas que producen. La clave está en la alimentación.

Los lácteos traen microorganismos que nos ayudan y hay medicamentos que se llaman “probióticos” que ayudan a que estos pacientes recuperen la flora normal del intestino. Y que se pueden usar aún en sanos.¡Ah si! hay unos bacilos recomendables, que venden en unos botecitos chiquitos y cuyo nombre en diminutivo se oye muy chistoso, terminó Pier.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General