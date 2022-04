Imágen y estilo

¡Semana para reflexionar!

Un día me iré de aquí, y entonces dejaré de abrazar a los que amo y también dejaré de pelearme con lo que no amo tanto.

Un día ya no volveré a probar mi coquita, ni beber mi ron, ni comer mis comidas favoritas, dejaré de contemplar mis atardeceres y dejaré también de escribir mis reflexiones.

Dejaré de cantar las canciones que amo, las que, aunque desafinada, canto con el alma....

Un día será la última vez que vea esa película que tanto amo. Que lea esos libros que nutrieron profundamente mi alma; y dejaré de existir en este cuerpo.

Simplemente todo un día habrá terminado y eso estará bien, pués el simple hecho de; en esta encarnación, haber saboreado la vida, haber despertado mi conciencia, habrá sido suficiente.

Un día que desconozco pero que ya existe, este viaje habrá terminado y poco importarán mis creencias, mis miedos, mis errores, pero mucho habrán valido mis abrazos, mis caricias y mi amor.

Esta vida me ha dado más de lo que pude haber imaginado y eso es más que suficiente para vivir agradecida lo que me resta de vida. Esta vida me ha dado lo más preciado, a mis hijos y la oportunidad de amar y saberme amada.

Gracias vida, por mi vida y por la vida en esta tierra!!!!

NO TE OLVIDES DE TI... Te dejo es frase que me encanta.

Que no se te vaya la vida creyendo querer a los demás, olvidándote de ti.

Que no se te vaya la vida porque pones tu vida de último siempre ayudando a los demás y de ti...... Te olvidas.

Que no se te vaya la vida creyendo que tu felicidad depende de alguien más...Y que lo necesitas porque dices que si no lo tienes simplemente no existes, Y no es así...

Que no se te vaya la vida queriendo un futuro mejor y vives un presente que no te gusta recordando un pasado que ya no existe.

Que no se te vaya la vida viviendo a medias viviendo simplemente por vivir y no disfrutas de lo maravilloso que ella ofrece.

Que no se te vaya la vida pensando en cómo vivirla y cuando te des cuenta esta ya pasó.

Vive... Vive,y vive ya!!!

Me despido con el siguiente soneto que año con año decímos el viernes Santo durante nuestra tradicional Procesión del Silencio Potosina…

NO ME MUEVE MI DIOS PARA QUERERTE, EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO, NI ME MUEVE EL INFIERNO TAN TEMIDO, PARA DEJAR POR ESO DE OFENDERTE.

TU ME MUEVES, SEÑOR!!!

MUEVEME EL VERTE CLAVADO EN ESA CRUZ Y ESCARNECIDO!!!

MUEVEME EL VER TU CUERPO TAN HERIDO

MUEVANME TUS AFRENTAS Y TU MUERTE.

MUEVANME EN FIN TU AMOR DE TAL MANERA QUE SI NO HUBIERE CIELO YO TE AMARA Y SI NO HUBIERE INFIERNO TE TEMIERA.

NO ME TIENES QUE DAR PORQUE TE QUIERA, PUES AUNQUE LO QUE ESPERO NO ESPERARA, LO MISMO QUE TE QUIERO TE QUISIERA.

