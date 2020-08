Imagen y estilo

Object preview

Fallece lo mejor de las generaciones

Hace unos días, circuló por todas las redes sociales habidas y por haber, un texto que muestra la desesperación de un prestigiado médico potosino, me refiero al Dr. Leopoldo Córdova Guerrero, quien en esta desilusión, causó gran consternación entre la sociedad potosina. Aquí les comparto el texto íntegro:

Caray que nos está pasando!? Y me incluyo en el tema, estamos informando cada vez más frecuente de muertes de compañeros, de compañeros intubados, enfermos de Covid, y solo decimos, a cuidarnos y encomendarnos a Dios, y que la virgen nos ampare¡¡¡¡ me imagino que en otros chats de sociedades y gremios médicos está pasando lo mismo, pero que estamos haciendo?.

Creo que todos sabemos o tenemos alguna historia cercana de la falta de camas para hospitalizar pacientes, muertes en sus casas por no poder tener atención, y no nos hemos manifestado, porque estamos permitiendo eso?, porqué las autoridades mienten diciendo que no está saturado el sector salud?, esa desinformación hace que la población no valore lo grave de la situación.

Por qué no apoyamos a algún líder médico, que en este caso creo que la directiva del colegio de la profesión médica sería el idóneo y exigimos mayor disponibilidad de atención para la población, alguien que me explique porqué no está funcionando como debe de ser el nuevo hospital central?, abierto al 100%, son más de 200 camas que le hacen falta a la población que está muriendo, no podemos ser indolentes y dejar que solo pasen las cosas y nuestras autoridades no reaccionen ante esta situación extrema de crisis.

No sé cómo convocar a un movimiento médico que exija la apertura de espacios para atención de enfermos,(no debe de haber ningún enfermo sin posibilidades de atención médica) que exija cifras reales y claras en los informes de las autoridades, que exija medidas más severas de gobierno, cómo es posible que nos pongan en semáforo naranja, si no hay una cama Covid libre en la capital, Dr. Marco Vázquez, como líder del colegio, te invito, te pido, te suplico hagamos algo, no podemos ser una profesión pasiva e indolente ante la muerte de tantos compañeros y ciudadanos, esto tiene que tener algún enfoque diferente, no sé cuál?, pero el que está, no está funcionando, y creo que los médicos somos una Profesión con fuerza suficiente para poder lograr un cambio de estrategia urgente y que no sigamos solo esperando a dar noticias y plegarias todos los días por nuestros compañeros y por los ciudadanos desamparados, sin opción de atención médica. *Atte. Dr. Polo Córdova

Así es, diariamente al ingresar a ver la información en nuestro muro de Facebook, es impresionante cómo se invade de condolencias, pésames a infinidad de familias, conocidas unas, otras no tanto pero que de igual forma sufren por la pérdida de sus seres queridos. Día con día aparecen publicados fallecimientos de personas que dejan en el desamparo a muchas familias.

Desde este espacio enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y al mismo tiempo felicitamos y aplaudimos a todas las personas que integran el sector salud de nuestro Estado de San Luis Potosí, quienes se encuentran en la línea de fuego, atendiendo a todos y cada uno de los enfermos que se encuentran en los diferentes hospitales tratando de salvarles la vida con los recursos que les dan.

Se mueren. Se está muriendo la mejor de las generaciones, la que sin estudios, educó a sus hijos, la que sin recursos los ayudó durante la crisis. Se están muriendo los que más sufrieron los que trabajaron como bestias los que han cotizado más que nadie.

Se mueren los que pasaron tanta necesidad, los que levantaron el país, los que ahora tan solo deseaban disfrutar de sus nietos.

Se están muriendo solos y asustados apurando el último aliento sin la ayuda de un mísero respirador.

Se van sin molestar, los que menos molestan. Se van sin un adiós, los que menos merecen irse.

Muchos dicen solo afecta a la tercera edad como si no importaran, como si no fueran humanos, en realidad ellos dieron los mejores años de su vida al trabajo, a su familia al país. Hay que cuidarlos... Todos llegaremos en algún momento al mismo punto.

Me despido con la siguiente reflexión: Si tuviera una máquina del tiempo la programaría para que me llevase a componer lo que dañe hace tantos años.

Que tengan una excelente semana. Y POR FAVOR QUEDENSE EN CASA CUIDENSE!