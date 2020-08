Imagen, Estilo y algo más

Para meditar en este encierro

¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS QUE YA ESTÁN EN LA 5ta DIMENSIÓN?

1. Ya no pueden ver televisión.

2. Para ellos, competir ya no tiene sentido. En lugar de competir, prefieren compartir y divertirse.

3. Saben que la quinta dimensión no es un lugar sino una frecuencia, un estado vibratorio.

4. Ya no tienen miedo de lo desconocido. Saben que el mundo extra físico es parte de la naturaleza y la para normalidad debe verse como algo natural y no aterrador y perturbador.

5. Saben que el diablo no existe. Lo que existe es una gran esfera alimentada por el orgullo, el egoísmo, la codicia, los miedos y las ilusiones.

6. Quieren estar solos pero al mismo tiempo, cuando están con otras personas, quieren estar con ellos plena e intensamente.

7. Sienten que tienen un propósito en la vida y quieren encontrarlo.

8. Se dieron cuenta de que ganar en la vida no significa morir rico, y mucho menos derrotar a los demás para demostrar que son mejores y más combativos. Saben que ganar en la vida es superar sus límites y sus miedos y llegar al final de su vida con un corazón que late con gratitud sabiendo que si no pueden satisfacer todo lo que han logrado, al menos lo han intentado.

9. Ya se están dando cuenta de que la nostalgia no es un mal sentimiento de pérdida, sino un sentimiento de que algún día encontrarán a todas las personas que amaron y que alguna vez pasaron por sus vidas.

10. Quieren ayudar al alma del mundo y están listos, porque es uno de los propósitos que han logrado cumplir en este pasaje terrenal actual. Saben que no vinieron aquí solo como turistas espirituales.

11. No son viscerales ni hacen coraje por todo dejan de tomarse las cosas personales.

12. La tolerancia radica en su vida diaria, al ser más comprensivos en todos los temas no les afecta la forma de pensar diferente ni de actuar de todos los demás.

13. El perdón no existe, y no existe porque no tienen nada que perdonar ni ser perdonados ya que no tienen rencores ni reclamos para nadie y se aman así mismos. Logremos estar en ésta dimensión.

Una linda metáfora es la siguiente, se titula; Y tú, en que trabajas?

Una persona subió a la montaña y encontró a una mujer ermitaña que meditaba, y le preguntó:

-Qué haces en tanta soledad?, a lo que élla le respondió: Tengo mucho trabajo.

-Y, cómo puedes tener tanto trabajo?, no veo nada por aquí ...

-Tengo que entrenar a dos halcones y a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un burro y domar a un león.

-Y, por dónde andan que no los veo?

-Los tengo dentro.

Los halcones se lanzan sobre todo lo que se me presenta, bueno o malo, tengo que entrenarlos a que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos.

Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan, tengo que enseñarles a que no hagan daño. Son mis manos.

Los conejos quieren ir donde ellos quieren, no enfrentar situaciones difíciles, tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento, o tropiezo. Son mis pies.

El burro siempre está cansado, es obstinado, no quiere llevar su carga muchas veces. Es mi cuerpo.

La más difícil de domar es la serpiente. Aunque está encerrada en una fuerte jaula, ella siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Tengo que disciplinarla. Es mi lengua.

También tengo un león, ay! ...qué orgulloso, vanidoso, se cree ser el rey. Tengo que domarlo. Es mi ego.

- Tengo mucho trabajo! Y tú, en que trabajas?

