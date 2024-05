¡Cristo es la Respuesta! | La Fortaleza Que Viene De Jehová

En Isaías 40:28 al 31, la Biblia nos da a entender la fortaleza que viene de Jehová, que inicia con el carácter Divino de Dios. En el versículo 28 nos dice: “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”. Aquí encontramos la razón por la cual Dios puede darnos fortaleza; pues dice que no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Hace tiempo supe de un pueblo que por la mañana sonaban las campanas para despertar a sus dioses; no es así el caso de nuestro Dios, pues El no necesita dormir para recobrar fuerzas, en todo tiempo tiene fortaleza.

En el versículo 29 dice: “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. En nuestra condición de ser humano, nos cansamos en todos los sentidos, física, emocional y espiritualmente; pero qué bendición que en su Palabra nos dice que Él nos da esfuerzo. Y termina diciendo el versículo: “…y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. Este pasaje nos dice que Él no solo nos da fuerzas, sino que las multiplica, de manera abundante y suficiente para enfrentar lo que venga a nuestra vida.

En el versículo 30 dice: “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen”. Aquí se nos dice que aun los jóvenes en su plenitud física, se fatigan, se cansan, flaquean y caen; pero el contraste lo encontramos en el versículo 31 que dice: “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” Que bendición es saber que las fuerzas que Dios nos da, son independientemente de nuestra edad, aun en la vejez Dios nos da las fuerzas que necesitamos para no fatigarnos, para no flaquear y caer.

En el versículo 31 continúa diciendo: “… levantarán alas como las águilas”. Hace años vi una imagen de un barco en el mar enfrentando una tormenta, pero sobre esa tormenta se observa un águila volando en quietud y calma; pensando en lo que acabamos de leer, Dios nos dará la fortaleza necesaria para retomar el vuelo y por su gracia estar por encima de nuestras pruebas y quebrantos, viendo las cosas como Dios quiere que las veamos, sin ser zarandeados por las tormentas de la vida.

Concluye diciendo: “… correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” Oh. Que el Señor nos ayude a depender completamente de la fortaleza que viene de Él.