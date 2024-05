Prismas | Cancela Consejo Empresarial “diálogo abierto”

Magneto y Mercurio gratis en Tangamanga 2

DÍA DEL MAESTRO.- El gobernador Ricardo Gallardo encabezará la celebración del Día del Maestro y se otorgarán premios, estímulos económicos y recompensas al personal docente por sus años de servicio, por lo que se entregarán las medallas Maestro Altamirano, Maestro Rafael Ramírez, Profesor Rafael Turrubiartes y los Premios Estatales de Educación.

POR SIETE AÑOS.- Todo indica que la licenciada Manuela García será electa Fiscal General del Estado por siete años y seguramente por unanimidad, lo que le va a dar a la institución seguridad en todos los ámbitos, pues eso de andar cambiando fiscal a cada rato no es conveniente.

CANCELADO.- El Consejo Empresarial Potosino anunció la cancelación del "diálogo abierto" entre candidatos a la alcaldía de San Luis y ciudadanos, debido a que dos de las o los aspirantes no aceptaron participar, sin revelar los nombres, señalaron que al no estar los seis candidatos, no había condiciones para el ejercicio.

SUMA ADEPTOS.- La CTM cerró filas a favor de la candidatura de Enrique Galindo, después de muchos años de no involucrarse en contiendas electorales. En reunión que sostuvieron con el candidato a la alcaldía de la capital, los representantes sindicales de 54 empresas del sector industrial, que agrupan a 85 mil trabajadores, manifestaron su respaldo a Galindo Ceballos, acto que quedó suscrito en acta de asamblea de la Central.

LE DAN VENTAJA.- Según la reciente encuesta de Rubrum, las tendencias electorales en la capital no han cambiado. Enrique Galindo Ceballos continúa como líder, con un sólido 41.2 por ciento de las preferencias electorales, que lo mantiene una ventaja de 14 puntos sobre su más cercana competidora.

EFECTIVA.- Así fue la manifestación y cierre de las puertas del Interapas, por parte de habitantes de Las Flores quienes exigían agua. Tras cerrar toda la mañana la avenida Los Pintores, ayer por la tarde llegaron pipas para abastecer de agua a sus hogares. No cabe duda que en esta ocasión ejercer presión fue la solución.

MALEDUCADOS.- Además del intenso tráfico que se forma en Mariano Jiménez por las mañanas en la zona escolar cerca de la avenida Himno Nacional, persiste el problema de las dobles filas ocasionadas por las y los padres de familia que llegan al ras de las 8 de la mañana y dejan a sus hijos justo enfrente de la escuela en cualquiera de los carriles.

MODA.- Cada vez son más los indigentes que han encontrado una forma de subsistir abriendo las puertas de las tiendas de conveniencia que se encuentran en cada esquina, muchos de ellos hacinados ahí con total falta de higiene.

PARA ANALIZAR.- Ayer en la reunión del sector hotelero con el candidato a la alcaldía de Fuerza y Corazón por San Luis, muchos de los empresarios de este sector no apoyan del todo al turismo inclusivo, escudándose en que no estaban preparados, pues incluso señalaron que el porcentaje de habitaciones hoteleras adecuadas para PCD era escaso.

VUELA VUELA.- Para la inauguración formal del Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga número dos llegarán los grupos Magneto y Mercurio, el próximo 7 de junio. Las fanáticas ya se están juntando y piensan en ir a hacer fila desde días antes, toda vez que el evento de las “jóvenes promesas” será gratuito.

SUCIO.- Mientras las autoridades municipales andan en campaña, las plazas y jardines de la ciudad están sumamente sucias, aunque también este tema es responsabilidad de la ciudadanía que sigue tirando basura en las calles y no en el bote de la basura. Hay que educarnos porque el planeta está atravesando una de sus peores etapas.

NO PARAN.- Las campañas negras contra la candidata a diputada local por el octavo distrito Maribel Torres ya rayan en lo corriente y burdo, y lo peor de todo es que vienen de pseudo panistas que la ven como rival fuerte, cuando sentían ya muy seguro el triunfo; lo más lamentable es que la Fiscalía de Delitos Electorales, no hace nada

PARA CELEBRAR.- Este miércoles el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe oficiará una misa en honor al magisterio por la importante labor que realizan en la sociedad, por lo que la Iglesia potosina invita a todos los docentes a acudir a la parroquia de Tequis a las 8 de la mañana.

EN GUADALCÁZAR.- En la comunidad de Las Negritas del municipio de Guadalcázar, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona convivió con madres de familia para celebrar su día y destacar que el gobierno estatal reconoce su esfuerzo por sacar adelante a sus hijas e hijos, y cuentan con todo el respaldo con programas como becas, pensiones, uniformes y útiles escolares, atención médica gratuita y créditos para que emprendan o expandan sus negocios.

PARA CONCIENTIZAR.- Como cada tercer miércoles de mayo, este día 15 se realizará la "Rodada del Silencio", mediante la cual se honra a los ciclistas que han resultado heridos o muertos al transitar vías públicas. La actividad busca crear conciencia sobre el derecho de los ciclistas a compartir las calles con los autos.

POLICÍA DE SOLEDAD.- En reconocimiento a su desempeño, el gobernador firmará un convenio y hará entrega de estímulos a personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad, se trata de un bono mensual a 216 elementos de 5 mil pesos para que continúen con su buen desempeño en favor de la población.