Como cada 6 años comienza la cuenta regresiva tanto en el Gobierno del Estado como en los 58 municipios de San Luis Potosí exactamente dentro de una semana comenzará un sexenio más y el 1 de octubre estaremos cambiando de Presidentes Municipales.

Ya los rumores no se dejan esperar, en el tema de los gabinetes, de quien o quienes integrarán los equipos de cada uno de los candidatos electos.

Ya el Congreso del Estado integrado por sus 27 diputados están comenzando a chambear desde esta semana, todos recién desempacados, aunque, como en todo, unos tienen más tablas que otros, más camino andado y para nada les costará trabajo desempeñarse.

Las redes sociales jugarán un papel fundamental por las diferentes plataformas podremos ir viendo quien es quien y sobre todo quienes atenderán las necesidades ciudadanas en sus distintos distritos locales electorales y, que a fin de cuentas, los ciudadanos fueron quienes los eligieron.

Así las cosas, en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, capital, se ha dicho durante la semana que están basificando a muchísimos trabajadores, que está todavía ingresando personal, en fín ya nuestro Alcalde electo seguramente, tomará cartas en el asunto. Recuerden que hoy en día el tener una basificación y/o pertenecer a un sindicato no es una garantía, como anteriormente que ese personal era intocable.

Finalmente comparto con ustedes amigos lectores el siguiente relato dedicado a los perros, se titula SI TIENES UN PERRO….

¿Sabías que tu perro además de hacerte compañía, ha venido con una misión espiritual para apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida?

Los perros son terapeutas emocionales, jamás dudaron en acercarse a ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Su misión puede estar dedicada a una sola persona o a todo un colectivo. Muchos perros hacen labores impresionantes con una persona o pueden impactar a todo un grupo de personas como lo sería una familia. Una mascota canina en una familia se convierte en un amigo inseparable, pero hay algunos secretos detrás de esa amistad.

Una buena forma de purgar esa mala energía de los animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias les devuelve la alegría.

Ellos te eligen a ti

Más allá de lo que crees, ellos te eligen a ti y no al contrario. Incluso cuando tienes la oportunidad de “elegir” entre muchos perritos, el que te ha elegido se acercará a ti y ganará tu confianza y cariño para que lo selecciones. Y sabrás que has elegido bien, pero no fuiste tú quien eligió.

Los perros son fieles. A diario te darán muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a saludarte, mueve su cola de felicidad al verte aun si solo pasaron 5 minutos desde que te dejaron de ver.

Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente sensibles. Ellos son capaces de percibir mucho más de lo que imaginas, son radares energéticos, siempre están alertas incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante, al igual que su olfato y visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que las personas no pueden percibir. Es por ello que se ponen inquietos y ansiosos ante una presencia extraña.

A nivel personal siempre estarán pendientes de su dueño y la familia que los haya acogido. Velan que todo esté siempre en armonía. Cuando sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo, buscan la forma de mejorar tu estado de ánimo. El movimiento de su cola emite ondas vibracionales que armonizan el ambiente. Son señales de amor.

Me despido con la siguiente reflexión: “Irse de algunos lugares, también es cuidarse, alejarse de alguna gente también es protegerse, cerrar algunas puertas también es quererse”. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon