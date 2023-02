"Hasta 30 cerritenses desaparecidos"; preocupa a FGE declaraciones de alcaldesa

El Fiscal General del Estado se dijo preocupado por las declaraciones de la Alcaldesa de Cerritos, respecto a que ese municipio vive una crisis de desaparición de personas y que hay entre 25 y 30 cerritenses en calidad de no localizados.

La alcaldesa de Cerritos, María Leticia Vázquez Hernández declaró que el municipio vive una crisis de desaparición de personas, y señaló que si bien no hay una cifra certera sobre la cantidad de cerritenses no localizados, son entre 25 y 30, aunque no todos de ellos fueron vistos por última vez en Cerritos, sino que algunos desaparecieron en municipios vecinos como Guadalcázar, Cárdenas o Rioverde.

Cuestionado al respecto, el fiscal general José Luis Ruiz Contreras manifestó que “me preocupan las declaraciones de la Presidenta Municipal de Cerritos puesto que no es una labor de las presidencias municipales hacer ese trabajo de investigación que compete a la Fiscalía o a la Comisión Estatal de Búsqueda, incluso a los colectivos”.

Aunque no dio una cifra sobre cuántos cerritenses se encuentran desaparecidos, negó que sean 30 y mencionó que inclusive estas declaraciones de la alcaldesa pudieran desviar la atención sobre la situación real, pero indicó que aún así, son respetables sus declaraciones.

Agregó que por su parte, la Fiscalía continúa con su labor en coordinación con los colectivos de búsqueda para plantear estrategias para la búsqueda de personas, inclusive indicó que este viernes personal de la Fiscalía se reunió con el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Ciudad Valles para establecer nuevos puntos para realizar diligencias de prospección.

Ruiz Contreras también se refirió a una denuncia en Cárdenas respecto a que el domingo, durante los ataques armados en el municipio, dos jóvenes fueron privados de su libertad, y señaló que “la Fiscalía no tiene una carpeta por secuestro, sí existe un dato de que no están localizadas, pero no tenemos dato de que estén vinculadas a un evento delictivo, solamente no localizadas, y es lo que está trabajando la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía”.