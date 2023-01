Víctimas a la expectativa por creación de Fiscalía Especializada en Feminicidios

Familias víctimas colaterales de feminicidio esperan que la nueva creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio integre personal apto y especializado en la materia.

Así lo informó Frida Sofia Viramontes González, activista en Derechos Humanos y hermana de Lupita Viramontes González, víctima de feminicidio en el año 2012, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Cómo integrante de la colectiva "Por ellas, por nosotras y Por todas", Viramontes González consideró que este nuevo órgano de impartición de justica deberá fortalecer la incidencia pública de las familias víctimas, que por muchos años han luchado porque esta nueva fiscalía se creera.

"Necesitamos que esta fiscalía se integre por personal especializado en la materia, que la convocatoria de participación sea pública, que se convoque a las familias de víctimas de feminicidio o se haga un consejo especializado para la formación de ésta, que se aplique la perspectiva de género en cada de unos los procesos que atienda, que tenga presupuesto basto y suficiente para dar atención integral a las familias que lo necesiten", dijo.

Aunado a esto, Viramontes González remarcó la importancia de que la titularidad de esta nueva área de investigación esté a cargo de un o una fiscal que se desempeñe activa y profundamente en el sistema legal y procesos judiciales que giran en torno al delito de feminicidio, siempre anteponiendo la perspectiva de género.

"Que se cumpla con perfil parecido al de la titular de la Fiscalía de Investigación del Délito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México".

Por otro lado, Viramontes González esclareció que hasta el momento las familias víctimas no fueron requeridas para la conformación del Acuerdo General de creación de la fiscalía, situación que comparte la señora Esperanza Lucciotto López, madre de la joven Karla Pontigo Lucciotto, víctimas de Feminicidio en el año 2012.

Ambas coinciden en que no se les informó ni contempló siquiera, acerca del acuerdo general que enmarca la creación de esta fiscalía, acción que para Lucciotto López, es muestra del desinterés del Fiscal General por incluir a las familias víctimas en este proceso.

"Es necesaria la participación de las familias víctimas dentro del establecimiento de esta Fiscalía Especializada, para que su estructura orgánica sea fundamentada en las necesidades de la ciudadanía y sobre todo se priorice la implementación de protocolos especiales bajo la perspectiva de género, por la que tanto han luchado", apuntó Lucciotto López.

Y a pesar de que hace unos días el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, anunció que Sandra Verónica Sánchez Urrutia, quien fuese titular de la Unidad de Investigación de Acceso a la Justicia y Feminicidios, estará a cargo de esta fiscalía Especializada, Lucciotto López recalcó lo necesario que es trabajar en conjunto para esta toma de decisiones.

"Estamos juntos en esto, por nuestras hijas, hermanas y madres que ya no están. No se nos ha informado ni de la creación de la fiscalía y no sabemos sobre la titularidad. Solo espero que esta área Especializada funcione de manera óptima en beneficio de las mujeres,.porque ya no queremos más feminicidios en el estado", expuso.