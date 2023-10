Un camino hacia Dios | Quien vive vida de Dios lo refleja en el exterior

De la abundancia del corazón habla la boca. Enseña a sus hijas, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, el padre Moisés Lira Serafín, y a quienes viven la infancia espiritual, ya que muchas veces se mal interpreta, o se ve como infantilismo, el Apóstol de la bondad precisa: «Vuestro espíritu tiene la sencillez, pero no quita la prudencia. Todo esto se debe ver delante de Dios.

Debéis tener recogimiento, que es absolutamente indispensable para la vida interior.

La correspondencia inútil se debe evitar. La correspondencia con los sacerdotes, se debe tener la debida prudencia, porque ellos son hombres y ustedes son mujeres. Además, tienen dignidad sacerdotal y por eso tienen su lugar aparte y se debe de tener en cuenta.

Todo eso son cosas muy peligrosas, por lo menos, en disipación, que es un vicio y con él entra la disipación del corazón y vienen todos esos afectos e imprudencias. De igual forma las hermanas que están en los Colegios también tienen estos peligros y las hermanas enfermeras.

Para hacer el bien es preciso amar al prójimo, pero hay que tratar a los alumnos, a los enfermos, a los médicos, con prudencia o más bien en la presencia de Dios.

Se deben llevar los afectos ante Jesús y ver si sienten su mirada. Hablando del recogimiento se requiere de la vista, de los oídos y afectos del corazón.

Se deben tomar muy en cuenta los afectillos del corazón. El afecto es interior, pero tiene relación con el exterior».

\u0009Lo anterior lo enseñaba en 1948, pero no es teoría, sino lo que el vivía y practicaba, en 1934 expresó: «Nuestro ideal es muy sencillo, ser Jesús, nada más. Pero ese ser Jesús, nuestro ideal, es ser todo Él. Debemos imitarlo en todo y sobresalir en todo lo que Él sobresalió; es sencillo decirse y elevadísimo hacerse. Debemos estar muy unidos con nuestro Señor, después de haber sacudido todos nuestros vicios, defectos y pasiones, después de esto, es entonces cuando hemos realizado nuestra vocación […] Hay quienes se acobardan y dicen: “¿Yo, pretender subir a esas alturas? No puedo, eso es imposible”. Aquí entra la virtud de la confianza… Nosotros no nos tendremos en cuenta para alcanzar nuestro ideal, sino que nos apoyaremos en Dios, que todo lo puede y diremos: “Yo estoy en el suelo, pero Dios me puede sacar de ese lugar bajo e inmundo en que me encuentro porque es omnipotente”, ¡Qué hermoso pensar en Dios así! Jesús sabe todo lo que necesitamos».





Hoy el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, se encuentra en proceso de ser reconocido como santo por la Iglesia, lo proponemos como modelo e intercesor, encomiéndate a su intercesión y si Dios quiere, pronto pueda la Iglesia declarar beato al Primer Misionero del Espíritu Santo y Fundador de las Misioneras de la caridad de María Inmaculada.