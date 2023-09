Un camino hacia Dios | La buena práctica de los ejercicios espirituales

Moisés Lira Serafín

Miguel Bañuelos Díaz

Es recomendable realizar Ejercicios Espirituales una vez al año, normalmente se realizan en Cuaresma, pero los religiosos, sacerdotes o persona que aspiran a vivir una vida en más consonancia con Dios, consigo mismo y con los demás, suelen buscar otras fechas para hacer Ejercicios Espirituales, o retiro espiritual de una semana, algunos hasta por un mes. Enseña el padre Moisés Lira: Una vez que se terminan los Ejercicios Espirituales o dentro de los mismos, se realiza una confesión general, para saldar todas las cuentas de la vida pasada, de los pecados pasados. Por supuesto es muy importante que no falte el propósito de enmienda, pues es tiempo de ver, corregir y remediar lo que faltó en las confesiones anteriores. Es tiempo de valorar en su auténtico sentido la importancia de la confesión.

La consecuencia inmediata de los Ejercicios Espirituales y su respectiva confesión general, es vivir en Dios para irradiarlo para lo cual es importante tener una buena disposición interior del alma, que nos lleva a ver a Dios en todo, que en todo haya Dios y obrar según Dios para que nada nos turbe, para estar en paz. Debemos poner todo lo que nos toca porque, dice Agustín de Hipona, «Dios que te creó sin ti, no podrá salvarte sin ti».

El Venerable Siervo de Dios enfatiza como poder obtener esa buena disposición del alma que tanto nos cuesta, como buen director espiritual nos da las orientaciones que nos lleven a vivir y ser más de Dios:

\u0009«Voy a recomendaros una práctica para realizar vuestro ideal, para tener esa vida de Dios, esa vida hermosa de Dios que tanto os he recomendado, esa disposición íntima, de ver en todo a Dios; en lo dulce, en lo amargo, en lo justo y en lo injusto, todo deben verlo en Dios; todas vuestras voluntades propias, todos vuestros quereres y deseos, que en todo haya Dios y obrar según Dios para que nada os turbe, para estar en paz.

Para llegar a esta disposición de no verse a sí mismos, de no buscarse a lo humano, hasta donde se pueda, para que sea lo menos posible que os busquéis, para llegar a esto Dios tiene que trabajar en vosotras y vosotras también tenéis que trabajar porque todo se hace entre Dios y nosotros. Debemos poner nosotros todo lo que nos toca. Si Dios no nos santifica no es porque no quiera, ni es porque Dios nos haya escatimado las gracias, sino que nosotros no hemos puesto la disposición debida».

Hoy el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, el apóstol de la bondad, goza de la presencia de Dios, lo proponemos como modelo e intercesor, encomiéndate a su intercesión y si Dios quiere, pronto pueda la Iglesia declarar beato al Primer Misionero del Espíritu Santo y Fundador de las Misioneras de la caridad de María Inmaculada. Comunica gracias y favores a:

secretariageneralmcmi@gmail.com