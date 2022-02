Un camino hacia Dios

«Su ideal: llegar a ser santo»

Faltando tres meses para celebrar el centenario de la Ordenación sacerdotal del padre Moisés Lira, compartimos algo de su preparación a este gran día. Habiendo terminado sus estudios eclesiásticos, su Fundador y Maestro, el Padre Félix iba a dar a su primogénito personalmente los Ejercicios Espirituales preparatorios para su Ordenación.

El entonces Hno. Moisés recibió con gratitud filial esta noticia y decide llevar algunos apuntes a modo de Diario Espiritual, pues esos Ejercicios son para él de suma importancia. Y ahora para nosotros son una fuente valiosa para conocerlo en su vida espiritual, escribe:

«Lo dejo todo, porque Dios así lo quiere, Él se encargará de todo. Necesita mi alma los Ejercicios mucho, me encuentro muy tibio, muy frío, poco generoso, sobre todo en las cosas pequeñas». «La disposición de mi alma es primero olvidarme de todo lo que no sea Dios, y ponerlo en sus brazos, y, en segundo lugar abandonarme con toda sumisión a la acción del Espíritu Santo, siendo muy atento y dócil a su soplo, a sus voluntades manifestadas por boca de su Ministro».

«La primera Meditación fue del Fin. Conocer, amar y servir a Dios. Muchos no conocen a Dios, aún siendo sacerdotes. No basta haber estudiado el dogma acerca de Dios, es preciso estudiar la Mística y sobre todo la presencia de Dios, y la oración en la que Dios se comunica al alma, se da a conocer. Conozcamos a Dios, estudiémosle, o mejor, dejémonos enseñar de Él en la Oración, en la Contemplación. El amor es consecuencia del conocimiento. Servir es efecto del amor. Para nosotros es todo esto tendiendo al sufrimiento».

«La santidad nos será fácil proponiéndonos un fin: Complacer a Jesús, unirnos más íntimamente a Él». «Hay que ganar a Jesús por el corazón, haciéndonos pequeñitos».

«Tengo el ideal, pero no basta eso, hay que realizarlo, y para ello hay que tener deseos grandes, ardientes. ¡Oh! Espíritu Santo dame grandes deseos de ser santo, dame deseos grandes, ardientes, que me desprenda de este mundo y vuele y me una a Jesús, Ven, Ven».

El hermano Moisés fue consciente de que sólo los santos dan gloria a Dios, y como él quiso realizar este ideal, se propuso trabajar en algunos puntos al finalizar sus Ejercicios:

«Voy a ponerme en el camino de la vida mística: 1o. Haciendo muchas jaculatorias al Padre, 2o. mucho sacrificio, ser "cruz viva"; 3o. todo en María". "Sí, mi Jesús, sí mi Uno y mis Tres, quiero mi vida en Ti, vida de santo, vida interna María, ayúdame". ¡Oh Padre amadísimo, te deseo, ven me adhiero a Ti, permanezcamos siempre unidos!».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, hoy se encuentra en proceso de canonización, de ser reconocido como santo

