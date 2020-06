Un Camino Hacía Dios

« El primogénito » Moisés Lira Serafín, Misionero del Espíritu Santo, Art. 703

Desde el nacimiento, Moisés Lira Sarafín, vivió en un ámbito pobre y humilde donde aprendió en carne propia los grandes valores de ser pobre y vivir pobre aunado a ello la sencillez y humildad. Siendo aún muy pequeño falleció su mama, su papá era profesor parroquial y cuando su papá se casó nuevamente, providencialmente lo encomendó al párroco. En la parroquia surgió su vocación al sacerdocio y se trasladó a Puebla.

Estudiando en el Seminario Palafoxiano de Puebla, conoce al R.P. Padre Félix de Jesús Rougier, quien fue en busca de vocaciones para iniciar la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Moisés sintió el llamado y tomó la decision de seguir al padre Félix.

25 años después el padre Edmundo Iturbide decía al padre Moisés:

Al padre Félix, «el cielo le había dado un hijo, el primogénito, el elegido […] con un poco de ropa y unos cuantos centavos te viniste de Puebla para México y tuviste la dicha de ser el primero que ostentara en su pecho el monograma de los Misioneros del Espíritu Santo. Eso no se le olvida a Nuestro Señor, a nuestro Padre y a tus Hermanos, que tú has sido el primogénito. Pudiera decirse lo que de Cristo dijo el Apóstol San Pablo: "El primogénito entre los Hermanos".

Jesús se te ha dado y con Jesús se te ha dado todo. ¿Acaso no es una bendición enorme para ti el haber sido testigo y actor en la fundación del Instituto? podremos los demás haber recibido muchas gracias, pero hay una que sólo tú recibiste y que nadie recibirá; la de haber sido el primero entre todos nosotros. […] ¿No es una bendición muy singular el que hayas recibido las primeras enseñanzas que diera nuestro amado Padre, sus primeros ejemplos como fundador, el que te haya iniciado en la vida religiosa con aquel fervor que hacía de su alma un volcán de caridad? […] Te ha tocado más que a nadie llevar el peso del día y del calor, tú no has cesado nunca de combatir siempre en la primera línea, al servicio de la causa de la Congregación, como un niño en brazos de tus Superiores. Cuento con todos mis hijos, pero todo el mundo lo sabe, a pesar de que tú eres mayor que yo, el primogénito, a pesar de traer gracia tan singular, en mis manos siempre has sido una seda como lo fuiste en manos de nuestro amado Padre. Has pasado con todos nosotros los días alegres y tristes. Recuerdo que cuando estaba yo de novicio, me dijo en cierta ocasión nuestro amado Padre: "Fíjese en Moisés, lo tienen como modelo, es el primer profeso de la Congregación” ».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, se encuentra en proceso de canonización, encomiéndate a su intercesión. Comunica favores y gracias recibidas a la oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., Av. Venustiano Carranza 1665, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P.; tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com