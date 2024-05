Tú, ¿qué piensas hacer?

Pertenezco a la generación que ha sobrevivido mil y una cosas, sin embargo, HOY, o más bien el dos de junio si no votamos seremos la generación sin voz ni voto, salgamos a votar.

¡Por tu madre!, la mía y la de todos, ¡Sal a Votar!, ahora que si estás a gusto con el México que vivimos, ¡ni qué hablar!, pero tú, ¿estás a gusto con el México que vivimos? tú, joven que no has pasado la violencia que sufrimos algunos jóvenes de la época en el movimiento de 1968, en las crisis financieras que sobrevivimos, crisis que hicieron que algunos amigos desaparecieran por voluntad ajena o propia por desesperación, personas que sufrieron vejaciones injustas tan sólo por creer en sus principios, ¡tú! que no lo has vivido, tal vez no tengas idea de lo que es un régimen totalitario, tal vez, porque hasta hace algunos meses vivías en una zona de confort -si no te ha tocado a tí o algún miembro de tu familia alguna tropelía, como asalto, secuestro express o, o…-, aunque tú vida no sea totalmente cómoda, has seguido viviendo en tu zona de confort, a pesar que actualmente se ha vuelto el pan nuestro de cada día el ver la muerte como algo normal, muertes innecesarias por secuestros y más dolorosas aquellas como la ocurrida esta semana al niño de nueve años quien por defender a su madre de un secuestro murió de un balazo en Tabasco.

Si con todo esto no ves tu realidad, dime tú ¡joven!, tú.ciudadano de a pie, combie, metro, carro o camión, ¿estás contento con lo que ves, vives y escuchas en este momento?, es absurdo que se diga que los jóvenes son los que menos votan, ¡YO, no lo creo! O tal vez no quiero creerlo, así que despierta tú, joven y tú ciudadano ¿por qué? Por qué tú joven, por supuesto y por ley de vida vivirás más tiempo que yo, así que si estás conforme con vivir en un país de violencia e inseguridad, de corrupción, de contingencias y marchas, de niños asesinados por defender a sus madres, si estás de acuerdo con vivir en un México dividido donde mejorar tu calidad de vida es casi, casi pecado, donde nos quieren pobres, apáticos e ignorantes, no salgas a votar.

Pero, convéncete que si quieres vivir en un país con democracia y paz, ¡sal a votar!, ¡vota por tu país!, vota, aprovecha porque la vida es tan breve y tú aún tienes mucho por vivir, así que, vívelo bien, no seas pequeño, sé grande, ten conciencia, entiende lo que eres, lo que soy, lo que somos, somos seres vivientes dejemos de ser apáticos y participemos en la votación, tenemos libre albedrío, ejércelo, sal sin importar si es Juana o Chana, porque lo importante eres tú, soy yo, somos todos, todos somos empresarios, todos somos doctores, todos somos maestros, todos somos cocineros, boleros, alumnos, todos somos padres, madres e hijos, todos somos abuelos y al final todos somos uno y uno somos todos, todos amamos a Mèxico, todos queremos vivir bien y con oportunidades, Todos queremos salir a la calle y que nuestros hijos jueguen en las aceras o jardines sin miedo, con justicia.

Quién no ha gritado ¡ Viva México! por eso y mucho más el próximo domingo SAL A VOTAR, vota por diputados y senadores, por presidente y gobernadores, por presidentes municipales, para que a través de tu voto siga la democracia y puedas vivir en el país que siempre has deseado vivir, si votas, mándame tus comentarios.

angeldesofia@yahoo.com.mx