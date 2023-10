Solarium | Con derecho de apartado

Emanuel Landeros registra para EL SOL las declaraciones vertidas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en las que da a conocer la existencia de sendas “carpetas de investigación” abiertas sobre el desempeño irregular de quienes gobernaron San Luis Potosí, antes que él, durante las tres décadas recientes.

¿Motivo causa o razón? Que “ya se andan exhibiendo” con miras, seguramente, al proceso electoral en marcha tanto por todo el país como por nuestro estado.

Hace referencia, claro, a Horacio Sánchez Unzueta, a quien califica de “más viejito”, y deja suficientes referencias personales de Marcelo de los Santos Fraga. Uno del PRI otro del PAN.

La “carpeta de investigación” del primero quiere localizar el “dinero que se llevó” y del segundo la respectiva “carpeta” quiere aclarar las irregularidades de un préstamo por 1,500 millones de pesos.

Aunque amenaza con “cárcel” a no sé cuántos, la verdadera intención de Gallardo Cardona es dar un manotazo en su escritorio palaciego. No quiere vivos ni al PRI ni al PAN en las próximas elecciones.

Por otro lado, Gallardo no percibe que sus ataques son oxígeno puro para los exgobernadores. Los vuelve a poner en el escenario estatal y los hace ver como víctimas de una estratagema que no respeta los derechos civiles y políticos de cada exmandatario.

TRISTE REALIDAD DE INTERAPAS

Podría ser la institución más respetable del valle de San Luis si cumpliera todos los objetivos contenidos en su portal de la Internet. Su realidad es esta.

El pasado 21 de agosto del año en curso pagué a Interapas la cantidad de 912 pesos cerrados. Debo agregar que estoy al corriente de mis pagos hechos oportunamente y sin chistar. Pero ¿sabe usted la cantidad total que por los mismos conceptos contiene el recibo que me hace llegar Interapas este mes?

¡Me pide que pague 12,313 pesos correspondientes al consumo de agosto y septiembre!

Afirma que consumí la cantidad de 242 metros cúbicos de agua. Es decir, ni que tuviera hotel o una alberca, o un jardín, pero, en todo caso, si el líquido se hubiera fugado por donde me aseguran que se fugó, por falla en el flotador del aljibe de 2 metros cúbicos que tiene el domicilio que habito, me quiero imaginar el desmadre que se hubiera hecho con el regadero de 242,000 litros de agua durante 2 meses, que equivalen más o menos a vaciar 24 pipas yo solito.

Si, para colmo, todo San Luis padece una crisis hídrica desde principios de este año por las fallas del Realito, luego por la falta de agua en las tres presas que surten parte de la demanda, y por el racionamiento impuesto por Interapas a toda la mancha urbana.

Acudí a Interapas e informé el cambio del famoso flotador y solicité un ajuste para pagar el consumo real. Debo esperar dos lecturas próximas para ver si sigo desperdiciando o no. Y de paso, he sido enterado que “otros, que son amigos del alcalde, lo han ido a buscar y no los recibe”. ¿Para qué buscarlo entonces?

LOS AGUERRIDOS DEL PARTIDO

PRI y PAN comparten la postulación de una candidata presidencial común y condiciones similares en algunos estados del país, como es el caso de San Luis Potosí. Sin embargo, no saben si van a ir como Frente Amplio por México o si cada uno se rasca aparte en esas entidades.

Como se sabe, el PRD en el estado fue casi borrado del mapa potosino cuando Gallardo y su gente migraron masivamente al Partido Verde Ecologista por así convenir a sus intereses, cuando Morena ganó las elecciones en el 2018. El perredismo de casa se cuenta con las manos.

A pesar de que PAN y PRI disponen de tiempo para elegir su nómina de aspirantes a los numerosos puestos en juego el año próximo, los acuerdos no se alcanzan tan rápido para integrar una sola lista. Menos cuando hay divisiones internas notables.

Pese a su historial, los llamados “Macabeos” quieren reaparecer enfrentando una férrea resistencia del grupo que no quiere a Sara Rocha Medina al frente del PRI estatal. No obstante, no entienden que ni entre los dos grupos podrían llenar una nómina para el estado, los municipios y los cargos federales. Para todos hay pues.

En el PAN las cosas no pintan mejor, pero tampoco tienen gente suficiente para estar en la contienda con carro completo.

Obvio es pensar que, entre ambos partidos, con el PRD adjunto, pueden hacer más que si se van por la libre. Lo razonable es esperar que el FAM participe como tal en el proceso electoral potosino.

EL COTARRO POLÍTICO

La percepción que proyecta el nombramiento del nuevo Auditor General del Estado es que la “Ecuación Corrupta” renace fortalecida… Bien a bien nadie sabe cuántos accidentes viales ocurren en las zonas urbanas del estado porque no hay forma de contabilizarlos desde que los “ajustadores” de las aseguradoras suplieron a los “peritos” de tránsito municipales… En pérdida de vidas humanas, sin embargo, la cosa cambia. En las calles, avenidas y carreteras de San Luis Potosí fallecieron 94 personas durante 2022. Otras 1,047 resultaron heridas… El doctor Miguel Lutzow de reconocida capacidad profesional, permanece encarcelado por motivos políticos. Una mancha más al tigre… Con base en registros de INEGI, el gobierno estatal informa que las exportaciones de la industria asentada en San Luis alcanzó un valor de 10,425 millones de dólares en el primer semestre del año, con un alza del 22.6 por ciento con relación al primer semestre del año pasado… Cuarenta y dos directores de centros educativos del altiplano recibieron un curso de capacitación para mejorar el nivel educativo en beneficio de los alumnos de la zona, según el Sistema de Educación Regular… Dice la Junta Estatal de Caminos que ya lleva 250 kilómetros de caminos estatales renovados para beneficio de comunidades apartadas. Eso se debe traducir en mejora de vida para sus habitantes… El coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, Maximilian Murck, estuvo aquí e informó que el Gobierno Estatal ha sido un gran impulsor de los cambios que se necesitan para facilitar el flujo de información en materia de identificación mediante el cotejo de huellas dactilares con los acervos del INE e iniciar un proceso que además de ser eficiente sea económico... Si usted quiere observar el fenómeno astronómico que esta mañana presenciaremos en San Luis, no lo haga sin protección. Es mejor atender la invitación del observatorio del Parque Tangamanga I para no sufrir daños en la vista… La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LXIII Legislatura aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretara de Seguridad y Protección Ciudadana para elaborar un reporte de autos abandonados en la vía pública y “enlistar” los que serán catalogados como “autos chatarra” o “autos equiparables a chatarra” conforme a la Ley... Además, invita a los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí para implementar un “programa anual de chatarrización” que incluya la recolección y posterior manejo de los vehículos y remolques en estado de abandono, conforme lo establece el artículo 63 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. La autoridad tendrá un plazo de tres días para retirar el vehículo, contados desde el primer aviso emitido a su propietario… Por eso, el terrible Manolo quiere renovar su tartana… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx