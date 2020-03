SLP informa de los casos pero no toma medidas

El acumulado de casos de coronavirus en el mundo produce espanto y terror, pero no hemos reparado en nuestras cifras domésticas ni adoptado medidas de control de la pandemia a nivel local. Del mismo modo que los cuidados individuales nos conducen a la protección general, la adopción de medidas de control por parte de las autoridades, deben servir de guía para que los efectos terminen reflejados en las estadísticas de la salud general.

Si con 18 casos confirmados tenemos 2 defunciones, quiere decir que tenemos una letalidad de casi el 10 por ciento, muy por encima de lo que a nivel mundial se considera como un registro ordinario, estimado en alrededor del 3 por ciento. Ora, si a nivel nacional han ocurrido 8 defunciones y de ellas 2 corresponden a nuestro estado, eso quiere decir que el 25 por ciento de las muertes han ocurrido en nuestra entidad y, más específicamente, en nuestra ciudad.

Si esas cifras no mueven el interés de las autoridades ni preocupan a nuestros gobernantes, estamos en la calle. La responsabilidad se transfiere entonces a los habitantes de San Luis Potosí, a fin de formar un cerco sanitario bajo las normas que han sido dadas a conocer por los organismos internacionales y con la orientación de las instituciones nacionales.

Por supuesto que ninguna autoridad quiere reconocer las desventajas que asoman tras las cifras manejadas líneas arriba. Exhibe su poca efectividad pero también la falta de recursos para enfrentar una pandemia que ha entrado en nuestra casa común causando estragos no previstos.

Señalar las causas es importante, pero reconocerlas es mejor. Nadie reclama la hoguera para nadie, pero se exige responsabilidad en el cumplimiento de los deberes así como el trabajo inmediato de quienes están al frente de las instituciones de gobierno. Perder los liderazgos en este momento suena grave. Las preocupaciones individuales por salvarse de un contagio y lograr la protección familiar, deben ser prioritarios para los habitantes de nuestra ciudad.

Del mismo modo, los habitantes de los municipios que tienen mayor número de población, empezando por Soledad, deben tener conciencia de que en esto no hay segundas oportunidades. La protección a través del claustro voluntario y guardar las distancias señaladas por los expertos, es indispensable desde ahora para quienes habitan otras ciudades del estado. Por el momento, San Luis capital es el foco de infección en el estado, aunque nadie se haya atrevido a reconocerlo por irresponsabilidad.

SI COMO SE CUIDA EL DINERO SE CUIDARA LA SALUD

El tema da para mucho. Los bancos anuncian su disposición para facilitar a sus deudores el pago de sus créditos con el alargamiento de sus plazos, pero también hubo uno que pretende hacernos creer que no tiene soporte para alargar los lapsos y avisa que su clientela deberá adelantar sus pagos si quiere conservar su estatus de cliente cumplido.

Por supuesto que las respuestas de una clientela endeudada han sido diversas. Del mismo modo que existen aprovechados de la situación para seguir sin pagar, hay quienes harán el esfuerzo de continuar pagando sin necesidad de aplazamientos.

Pero no solamente el ámbito crediticio se ha visto afectado por la pandemia que tiene al país enclaustrado. Los diferentes niveles de gobierno han publicado medidas encaminadas a “fortalecer la economía” aunque en realidad lo que deben decir es que van a tratar de conservar los niveles de un desempeño económico mexicano que para propios y para extraños ofrece signos preocupantes desde antes de esta emergencia.

Es así que uno se pregunta cómo, por ejemplo, le hizo Xavier Nava Palacios para diseñar un plan de contingencia económica cuya pretensión es ayudar a los comerciantes en pequeño, a los vendedores ambulantes y a los artesanos, a los potosinos que viven de un oficio como los carpinteros, plomeros, mecánicos, electricistas, etcétera, que perderán trabajo y no podrán conservar sus ingresos.

No son ganas de discutir con nadie, nomás que a leguas se ve que los anuncios no cimientan la esperanza de forma alguna. La dinámica de nuestra economía informal no admite estimaciones de ninguna naturaleza. Primero, porque pocos o ninguno de los oficios mencionados cuenta con miembros que tributen al fisco, del nivel que sea, y son, por tanto, muy difíciles de estimar sus ingresos reales.

Tampoco critico que se haga el intento de mantener esa dinámica económica informal. Los negocios afiliados a las instituciones fiscales del país no serán, por lo menos las más grandes, beneficiadas con estímulos del gobierno federal, menos podrán serlo de los niveles y estatal y municipal, precisamente porque necesitan recursos para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, distraer fondos que pueden destinarse a la salud por entregarlos a quienes pierden sus ingresos por el claustro impuesto, no parece una medida oportuna por ahora.

EL COTARRO POLÍTICO

El reclamo de los trabajadores del IMSS asignados al HGZ-50 ubicado al oriente de esta ciudad, produjo una inmediata respuesta de la delegada estatal recién nombrada. Podría ahorrarse esos sinsabores si tuviera el apoyo de su equipo de trabajo, cuya ausencia motivas escenas… Lo que el sistema de transporte colectivo necesita es orden. Cada quien hace lo que le viene en gana y los servicios siguen sin control… Por cierto, la desinfección del transporte público se realiza solamente para las cámaras… Un poquito tarde me llegó un boletín del diputado federal Xavier Azuara en que informa de la obligación del gobierno federal para dar a conocer los sitios en que es posible realizarse las pruebas para confirmar la existencia de coronavirus en cualquier persona que lo sospeche. Esa lista se publicó varios días antes… La elección de rector en la UASLP transita por terreno pedregoso, pero va… El terrible Manolo llegó presumiendo estilero saludo de “patita” con media vuelta de por medio y quiebre lateral. ¡Y pácatelas que se cae!... HASTA LA PRÓXIMA

