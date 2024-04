César Lara, por la representación obrera en el Distrito III; ¿qué municipios incluye?

El Distrito III enfrenta necesidades diversas, desde acceso a servicios básicos como otras más orientadas a la economía, por lo que la tarea será legislar para atender lo que requiere cada municipio, señaló César Arturo Lara Rocha, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Tras el inicio de las campañas locales, César Lara, candidato a la diputación por el III Distrito, destacó que esta oportunidad que obtuvo para contender postulado por el Partido Verde, no es solamente para su persona, sino para el sector obrero, pues también es dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), “nos abre una posibilidad de tener representatividad desde el Congreso, desde luego representar a la sociedad en general, pero también para la CROM y en particular los trabajadores”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El Distrito III está conformado por los municipios de Tierra Nueva, Villa de Reyes, Zaragoza, Guadalcázar, Villa de Arista, San Nicolás Tolentino, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Armadillo de los Infante y Villa Hidalgo, mismos que comenzó a recorrer en el periodo de precampaña para recoger las necesidades de viva voz de sus habitantes, “ya tengo una lista importante, pero básicamente es el tema del agua, que es una necesidad en todo el estado; generación de empleo, y desde luego seguridad, que no vamos mal pero hay lugares donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Actualmente este distrito está representado por un diputado emanado de los partidos de oposición, “y lo ha descuidado mucho, entonces habrá que redoblar esfuerzos ahí”. Y es que así como es amplio en cantidad de municipios, también es diverso en lo que cada uno demanda en materia legislativa, por ejemplo hacia Guadalcázar, Villa Hidalgo y Villa de Arista que poseen comunidades alejadas, es necesario impulsar el desarrollo con acceso a servicios como agua, alimentación y empleo.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Mientras que en Villa de Reyes el principal problema es la falta de vivienda, “tenemos el dato de que más del 60% de la gente que trabaja en Villa de Reyes no vive ahí, no porque no quiera, sino porque no hay vivienda, vive en cualquier parte y se lleva por lo menos hora y media para llegar a los parques, entonces tenemos que legislar en materia de movilidad y vivienda para que la gente viva ahí, y ahí se quede la riqueza”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Para otros municipios como Armadillo y Cerro de San Pedro, que cuentan con vocación turística, la legislación tendría que estar orientada a impulsar esos aspectos, “mi tarea será atender todas las necesidades, estamos listos para legislar en la materia”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Otro de los reclamos de la ciudadanía, es que los diputados acuden solamente cuando están en busca del voto, y cuando llegan al cargo ya no atienden a sus representados, “no abren la puerta, que no atienden, les dicen que no están y no regresan al Distrito; el compromiso que hago es regresar, lo he hecho en el trabajo sindical, así lo haremos desde el Congreso, donde haya que ir, ahí estaremos”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Pero al venir de una central obrera, el compromiso no es solamente con la ciudadanía del III Distrito, sino también con la clase trabajadora, “tenemos una oportunidad muy importante hablando del sector de los trabajadores, porque en San Luis hay trabajo, hay desarrollo; tenemos que crear facilidades para que se sigan instalando empresas, y equilibrio, porque no todo es dar facilidades a la empresa”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Y es que por ejemplo en Villa de Reyes, la población denuncia que las empresas se están acabando el agua, por lo que desde el Congreso se tendrán que abordar temas particulares con los ayuntamientos “porque el uso de suelo y los servicios dependen de ellos, hay que buscar que se genere equilibrio, que las empresas generen empleos pero que dejen un beneficio en donde están”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Por otro lado, este es el primer proceso electoral que tendrá debates entre los candidatos y candidatas a las diputaciones locales, este 25 de abril toca el turno al Distrito III, “creo que es un buen ejercicio, nos hemos tardado en realizar este tipo de ejercicios hablando de elecciones anteriores; es una oportunidad para que el electorado nos conozca, que vea quiénes están preparados, quiénes tienen la condición para ser diputados, y quién nada más lo hace para que no desaparezca su partido”.





En ese sentido, Lara Rocha se dijo preparado para dar a conocer sus propuestas al electorado “que la gente sepa por qué es importante que trabajemos de la mano, con gobierno del estado para que el desarrollo siga, que tengan confianza en nosotros; hoy no hay un municipio de los 10 del Distrito donde no se vea desarrollo, construcción, alguna escuela, un hospital donde echó manó el gobierno del estado, entonces tenemos que “cerrar esa pinza” desde el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado para que con las alcaldías, los diputados federales, la senaduría y la Presidencia de la República cerremos ese círculo virtuoso y nos vaya mejor de lo que nos está yendo, sí se puede, lo único que se tiene que hacer es votar cinco veces Verde”.