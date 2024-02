Solarium | Crecimiento exponencial

Sin decirlo, pero sabiéndolo, las autoridades estatales y municipales se observan mutuamente frente a un fenómeno imparable en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Frente al desarrollo industrial, la zona urbana ya es insuficiente, está en una camisa de fuerza sin opciones que le den viabilidad como ciudad moderna.

Este es un tema presente con proyección al futuro. Justo ahora que estamos a una semana de que inicien formalmente las campañas electorales, debiera formar parte de las agendas de cada aspirante a diputado federal, de quienes deseen formar parte de la legislatura local o de los aspirantes a la alcaldía, incluyendo al presidente municipal en funciones con deseos de reelegirse.

Involucrar a los tres niveles de gobierno en la formación de un comité técnico que estudie la situación actual y elabore los planes y programas a realizar para atender el crecimiento urbano de mediano y largo plazos, se ofrece como la única salida al gran reto de duplicar cuando menos la mancha urbana que actualmente supera los 300 kilómetros cuadrados, con todo lo que ello implica, como duplicar al menos los servicios urbanos vigentes y su proyección futura.

Hace al menos setenta años que San Luis Potosí dejó de ser la tranquila ciudad provinciana que por casi 4 siglos gozó de una paz conventual sólo alterada por los “tumultos” registrados hace más de 200 años, tras de lo cual la paz volvió a reinar.

No fue por ignorancia sino por incapacidad e incompetencia que los sucesivos gobiernos estatales y municipales vieron pasar la cantidad de pobladores de 60 mil que tuvimos en 1950 a cerca de un millón a principios del presente siglo. Se envejeció la red distribuidora de agua potable. Desconocemos el estado que guarda la red de drenaje y nuestras calles dejaron de ser transitables para casi medio millón de vehículos de diversa capacidad y tonelaje luego de que aflojaron miles de piedras de adoquín.

Un tercio de las fincas del primer cuadro dejaron de ser habitables y muchas están en ruinas sin solución. De eso no se ocupan los políticos que aspiran a cargos de elección popular, ni los que quieren hacerlo en el nivel federal ni los que desean estar en el nivel estatal o municipal. Son demagogos en su mayoría cuando dicen que quieren un “mejor San Luis” sin decir cómo lo van a lograr. La promesa se vende sola.

No se han dado cuenta de que el reto se encuentra en las calles, avenidas, zonas habitacionales, parques, vías de comunicación suficientes, servicios municipales eficientes, una mayor seguridad en las calles y colonias. Orden en todos los órdenes.

Ni entre sus planes, ni en los programas de sus partidos o coaliciones, es posible encontrar la formación de comités técnicos que elaboren proyectos realizables en los periodos que esperan ostentar la representación popular, gobernar los municipios o representar los distritos de la entidad.

Nos enfrentamos a la dificultad de cambiar la realidad solos, mientras nuestros gobernantes, sin excepción, se preocupan por crear mejores mecanismos para desviar el gasto, para realizar programas clientelares o para dar rienda suelta a sus frivolidades más increíbles.

Mientras tal es nuestra realidad, enterémonos de lo que sucede en la vida cotidiana de los partidos en tiempos de precampaña, de los estira y afloja entre sus grupos internos por ocupar los cargos retribuidos con jugosas dietas y pagos extraordinarios por comisiones diversas. Esta, la que sigue, es la otra realidad que nos enfada y molesta. Veamos pues.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

Morena presentó el listado de candidatos de representación proporcional al Congreso de la Unión, sin novedades importantes para sus afiliados en San Luis Potosí pese a haber incluido dos personajes en lo referente a los diputados plurinominales en la segunda circunscripción.

El impacto del listado en el ambiente político potosino no tiene relevancia porque la presencia de Gabino Morales en el noveno lugar del listado de la segunda circunscripción es quizá el único con posibilidad de ocupar una curul en San Lázaro, en tanto que Enrique Salomón Rosas Ramírez, colocado en el lugar 13 de la lista, parece más lejano de lograr un lugar en la Cámara federal.

La razón es que ellos no figuran en las áreas de influencia política para modificar las difíciles relaciones entre morenistas y verdes en busca de posiciones federales y locales de mayoría en San Luis.

Desde la semana anterior habían quedado repartidos los distritos federales en los que morenistas y verdes presentarían sus candidatos como parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. El Verde Ecologista hizo sus nominaciones esta semana en favor de José Luis Fernández Martínez en el segundo distrito con cabecera en Soledad, de Oscar Bautista Villegas en el tercero con cabecera en Rioverde, Daniel Guillén en el quinto distrito de la capital y Juan Carlos Valladares Eichelmann por el sexto distrito también en la capital.

Los personajes anunciados por los partidos coligados no despiertan mayores preocupaciones entre los directivos del PRI-PAN-PRD porque saben que en el lado oficialista existen grietas derivadas de la situación nacional y la situación de Ricardo Gallardo Cardona no parece pasar por su mejor momento.

Si la coalición “Fuerza y Corazón por México” logra armonizar los intereses de los partidos que la forman y se integra un listado de candidatos con representación real de la forma de ser y pensar del electorado de San Luis, podría alcanzar triunfos en los ámbitos federal y local.

Pero, al igual que el oficialismo, la oposición en San Luis atraviesa el difícil campo de la alineación de intereses para confeccionar una lista que entusiasme al votante. Todavía no existen figuras que encabecen el listado de candidatos. No se tiene fecha firme para dar a conocer las fórmulas federales y estatales opositoras, lo que debería ser en cualquier momento, pero las definiciones no se alcanzan todavía.

No hay quien encabece a la oposición de manera formal. Enrique Galindo Ceballos es un valor en la oposición, pero no tiene reconocimiento oficial. Pese a que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador en funciones, figuraba como cabeza visible del oficialismo en el estado su desgaste reciente ha sido importante y enfrenta la discrepancia morenista en diferentes nivales, de manera que ya no puede ofrecer resultados electorales favorables para la causa que dice defender.

La semana que estamos por iniciar permitirá orientar de mejor manera las consideraciones que sobre el desempeño electoral tendrán los partidos, sus coaliciones y sus respectivos candidatos. La confección de las campañas y la construcción de compromisos electorales, deben estar sobre la mesa de los proyectos de cada partido y de cada coalición, supongo que armonizados con las estrategias nacionales para convencer a los votantes de participar en lo que se augura como la elección más importante del Siglo XXI.

EL COTARRO POLÍTICO

“La Salud Mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que nos rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona”, así lo dio a conocer la Dra. Laura Elena Pérez Ramos, Jefa de Educación e Investigación en Salud de la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”… Conservar una salud mental adecuada, nos ayuda a prevenir otras enfermedades, como la depresión y la ansiedad, así como el manejo del estrés y de esta manera evitar problemas emocionales que alteren nuestro estilo de vida… Y como el terrible Manolo viene ansioso, aquí le paro… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx