Solarium | Morena y Verde se adelantan

El jueves por la mañana, Morena hizo públicos los acuerdos con el Partido Verde para nominar a sus candidatos en los siete distritos federales que corresponden a San Luis Potosí.

A Morena le corresponden tres distritos y al Partido Verde los cuatro restantes. Morena ha dado a conocer los nombres de sus aspirantes en tanto que el Verde se reservó para luego la nominación de sus cuatro abanderados.

Por Morena van: Aremy Velasco Bautista en el Distrito 01 con cabecera en Matehuala. Francisco Adrián Castillo Morales por el Distrito 04 con cabecera en Ciudad Valles, y Briseida García Antonio por el Distrito 07 con cabecera en Tamazunchale.

Para el Verde quedan el Distrito 02 con cabecera en Soledad; el Distrito 03 con cabecera en Rioverde; y los Distritos 05 y 06 con cabecera en la capital del estado. En Soledad y Rioverde le corresponde al género masculino la nominación y en la capital serán dos mujeres las candidatas, de acuerdo con lo conveniado entre los dos partidos.

En Rioverde todo indica que Oscar Bautista Villegas será el postulado del Verde en tanto que en Soledad el posible es José Luis Fernández Martínez. En la capital pudiera buscarla alguna de las diputadas locales en funciones que pudieran pedir licencia en estos día. Y como ya sabe usted que el concesionario de ese partido es quien decide, nadie mueve un dedo hasta entonces.

El mismo jueves por la tarde, el Partido Verde resolvió postular a la licenciada Sonia Mendoza Díaz como su candidata a la presidencia municipal de la capital. El desplazado, Gilberto Hernández Villafuerte, podría reaparecer en la lista de aspirantes a la próxima legislatura local.

Están pendientes de nominación las diputaciones locales en las que Morena y Verde irán juntos. Po lo demás, el Verde buscará sus propias candidaturas de senadores pues con Morena no logró un acuerdo.

Entre tanto, la coalición PRI,PAN y PRD tienen a dos personajes en perspectiva para coordinar las campañas en San Luis Potosí. Enrique Galindo Ceballos buscará reelegirse en la alcaldía capitalina, pero podría ser cabeza del grupo de candidatos a diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldes. Parece difícil, pero es posible.

La otra opción es que Javier Nava Palacios aparezca en la nómina de candidatos a alguna senaduría y sea, al mismo tiempo, coordinador del resto de candidatos para efectos de sus campañas.

Como representante en San Luis Potosí de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez figura Amado Vega Robledo, quien ya tiene experiencia en el tema de coordinar los recorridos por el estado de la candidata de la coalición opositora.

La nómina de aspirantes por la coalición PRI, PAN y PRD todavía no está afinada. No debe tardar pues las fechas de inicio de las campañas están muy próximas y la contienda se vislumbra intensa y difícil.

EL ARMA DEL CIUDADANO SIGUE SIENDO SU VOTO

Boleta en mano y en la discreción de la urna el ciudadano toma una decisión para escoger sus preferidos para cerca de un centenar de cargos en juego el estado. Ahí estará en juego la promesa de Ricardo Gallardo de asegurar el triunfo de las mujeres y los hombres que abren campaña en dos semanas postulados por su partido en coalición y sin ella. En ese momento la promesa puede transformarse en palabra incumplida.

La participación de los gobernadores en las campañas que se iniciarán dentro de dos semanas ocurre sin respeto a la ley y a los ojos del mundo, pero sin garantía de resultados favorables para cualquiera de las coaliciones en concurso.

Podría ser un disparate si dijera que la violación a nuestras normas no asegura el resultado favorable para los candidatos de la coalición oficialista y que a los ojos del ciudadano parecen patadas de ahogado.

El panorama no es totalmente distinto para las fórmulas que se registraron (o registrarán) por parte de la coalición opositora.

La percepción del ciudadano no atiende las siglas de los partidos coligados sino a la figura de cada candidato y lo que ofrece y representa. Pese a la cantidad de votos inducidos, la mayoría de los votos conscientes se registra en ciudades y poblados donde las casillas están bajo resguardo bien llevado.

Frente a la boleta electoral la decisión ciudadana se consuma como término de un proceso que pudo haber oscilado en el transcurso de las campañas. Ese momento supremo del ejercicio democrático no está bajo el caprichoso control de los líderes partidistas o de quienes ahora tienen el poder gubernamental en su mano.

En realidad, las campañas electorales por iniciar pueden desvirtuar la opinión inicial de los electores en un proceso que se alargará del 1 de marzo al 2 de junio. Es un desatino de los gobernantes intervenir en el ámbito de las decisiones ciudadanas sin ser respetuosos de las leyes en vigor. El error no les perjudicará directamente pero sí podrían sufrir consecuencias posteriores dependiendo del resultado final del proceso de renovación de poderes en los tres niveles de gobierno.

Ofende la inteligencia y la dignidad de los ciudadanos asumirse como orientador de la voluntad colectiva sin tomar en cuenta las cifras de los padrones y los recursos de inconformidad frente a resultados no avalados por la autoridad. En este ámbito parece no haber experiencias previas pues ésta, hasta donde se ha divulgado, será la elección más grande y, por lo tanto, la más importante en la historia de nuestro país.

Sería indeseable que los poderosos en política profesaran la expresión envalentonada de asegurar que “nunca pierden, y cuando pierden ¡arrebatan!”

Esta elección podría acercarnos a la madurez democrática si su realización es operada con cuidados extremos, vigilada y atestiguada por quienes tengan interés en su realización. Aseguremos que la jornada sea expresión de inteligencia colectiva encabezada por quienes buscan triunfar en elecciones limpias y justas, lejos de la inconformidad y la protesta que dañan el presente y el futuro de nuestro país.

EL COTARRO POLÍTICO

Quienes lo tratan de cerca dicen que el Secretario de Finanzas se granjea sin dificultad la aversión de subalternos y compañeros de gabinete. En tanto no resuelva los problemas financieros del gobierno de San Luis, ¿cómo soportarlo?... La protesta nacional transportistas afiliados a AMOTAC tuvo impacto en todo el país. Ora es cuando la federación debe fijarse en la oferta del estado para vigilar las carreteras federales con equipo nuevo que Rosa Icela Rodríguez no aceptó… Fue presentado el programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción y el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, que tiene como objetivo construir un estado más transparente, equitativo y justo… A la presentación del programa asistieron la presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, así como los representantes de las siete instituciones que forman parte del Comité Coordinador… Cierto grupo de panistas inconformes con las decisiones del comité estatal de postular a David Azuara Zúñiga como candidato a diputado federal, están pensando en irse con su música a otra parte… Por cierto, el terrible Manolo afinó la voz y estrenó zapatos el día 14 para festejar en grande el día de la amistad… ¿Y los zapatos qué?... ¡Para no rasguñar el piso!… HASTA LA PRÓXIMA.

