Solarium | Cacicazgos tradicionales en San Luis

Nuestra entidad tiene una tradición de cacicazgos intercalados con breves periodos de transición entre uno y otro. La ciudad y el estado mismos guardan en sus fachadas el testimonio del desarrollo generado por los caciques. ¿Podríamos percibir el inicio de uno nuevo?

Es imposible desligar la figura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de las campañas de sus familiares que aspiran a cargos de elección por más capas de discreción que se tiendan para cubrir sus postulaciones.

Imposible también ocultar la incondicionalidad de quienes ocupan las demás postulaciones del Partido Verde Ecologista de México. La coalición “Sigamos Haciendo Historia” entre Morena, PT y PVEM no alcanza a ocultar las diferencias entre la membresía potosina de cada uno de los coligados, lo que barniza de fragilidad esa alianza.

La política está convertida en un negocio familiar convenientemente compartido con sus incondicionales, en una atmósfera protegida por el cansancio y el hartazgo de medio siglo de conflictos por el poder en San Luis. Quizá el fin del periodo de transición más largo de la historia contemporánea del estado.

Conforme avanzan las campañas electorales y se definen las postulaciones de los partidos y coaliciones para cargos estatales y municipales, la percepción ciudadana de una dispersión entre sus candidatos y la falta de contenidos en las propuestas con las que pretenden atraer al ciudadano a las urnas el 2 de junio, no causa preocupación alguna a los partidos.

No hay figuras reconocidas por la comunidad ciudadana en los tres niveles que serán renovados por la elección próxima. Salvo las candidatas presidenciales y el candidato presidencial, las demás figuras intentan formar coros para reiterar las propuestas y las visiones de sus candidatos a presidir el país, sin preocuparse de que su intento produzca desafines y dislates.

El matiz de la oposición no preocupa al oficialismo en San Luis porque la coalición Fuerza y Corazón por México, del PAN, PRI y PRD no tiene suficientes figuras que le den fuerza. No logran identificar los síntomas de otro periodo caciquil y tampoco ofrecen opciones atractivas para reforzar la campaña presidencial a partir de la penetración estatal y municipal de sus candidatos en esos niveles.

El esfuerzo unificador de la oposición no ocurre por ceguera de taller. Sin embargo, es la ambición exacerbada del oficialismo la que genera una confrontación de grupos privilegiados en cada partido coligado, lo que significa el abandono de las prioridades ciudadanas sin las que todo trabajo político resulta hueco y vano.

La afirmativa de José Luis Fernández al señalar a Soledad como la “capital política del estado” expresa sin tapujos uno de los síntomas de cacicazgo al que me refiero. Mientras la confusión y las riñas internas prevalezcan en los partidos de la oposición, serán los partidos coligados a Morena los que pondrán mesura a las ambiciones gallardistas de colocar su estirpe en la nómina oficial por mucho tiempo.

UN RECTORADO EN DISPUTA

El doctor Alejandro Zermeño Guerra entró en el campo minado de la reelección como Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin las precauciones que la conservación de ese cargo impone para lograrlo.

Si bien la elección indirecta a través del Consejo Directivo Universitario reduce el trabajo de convencimiento para cubrir un segundo periodo, en la comunidad universitaria bulle la idea de actualizar la participación en procesos como el que está en puerta conforme lo manda el estatuto orgánico.

No obstante, aparece en el firmamento estudiantil y académico el riesgo de que funcionarios estatales intenten meter la mano para elegir un rector a modo, con sugerencias a los consejeros estudiantiles que pudieran ser los más vulnerables a la influencia política externa.

Preocupaciones aparte, la base fundamental para una reelección está en el desempeño del rector en turno para obtener los logros que a juicio de los consejeros se conviertan en merecimientos para su aprobación.

El marco de las relaciones institucionales con la parte oficial del estado es significativo por varias razones. La más importante es reflejo de una política federal que consiste en reducir los apoyos económicos para campos tan importantes como la investigación científica y la mejora de los planes de estudio con todo lo que eso significa y que va desde la capacitación del profesorado hasta la construcción de inmuebles adecuados.

Por imitación, el gobierno estatal ha colocado los apoyos a la UASLP en espacios de suspenso. No menos, pero tampoco más. Fundamentalmente los compromisos estatales son autorizados por el Congreso del Estado, donde no se mueve una pluma si el ejecutivo estatal no sopla. La muestra: el pago de aguinaldos y otras percepciones a personal académico y trabajadores universitarios a fines del pasado 2023.

Meter a la UASLP en un proceso electoral interno en coincidencia con el proceso político electoral más importante de la historia del país, no es producto de la malevolencia de nadie. Sin embargo, la ocasión tiene matices negativos y positivos en proporciones casi iguales.

En el futuro de San Luis Potosí y en el de todo México, el papel de las universidades como generadores de profesionistas de ambos sexos, capaces de llevar al país a niveles cada vez mejores, tendrá que ser un foco de aliento y esperanza ciudadana por alcanzar metas de corto y mediano plazos, con soluciones que queden firmes en cada nivel su aplicación.

Es indispensable, evidentemente, que el rector Alejandro Zermeño Guerra revise los resultados de su equipo, presente un plan renovado y renovador luego de corregir lo que hasta ahora no le ha sido útil por incompetencia de sus colaboradores, hablando con toda honestidad. Sus contendientes deben tener claridad en su propuesta, alejarse de toda influencia exterior y asumir el futuro de la UASLP como la base de nuestra esperanza por un desarrollo social y económico justo y equitativo. Se puede soñar, ¡claro!

EL COTARRO POLÍTICO

Anoche quedó registrado ante el CEEPAC el maestro Enrique Galindo Ceballos como candidato a la presidencia municipal de esta capital… Sin duda, el aspirante más fuerte… Lo postula la coalición Fuerza y Corazón por México… También fueron registrados Sonia Mendoza y Juan Manuel Navarro postulados por el Verde para alcaldes de San Luis y Soledad respectivamente… Según lo han divulgado los vecinos del Circuito Santa Mónica, al poniente de la ciudad, las autoridades municipales entraron en razón y modificarán el proyecto de ampliar el descenso del puente superior de Sierra Leona y Cordillera de Los Alpes a costa de reducir el paso por la lateral que da acceso a su zona habitacional. Los funcionarios no tomaron en cuenta que por la lateral que iban a reducir pasan autobuses foráneos que van a Guadalajara, Guanajuato y Aguascalientes sin descontar los pueblos intermedios… Le cuento: el concesionario del taxi 4584 ha generado la inconformidad de sus vecinos al estacionar el vehículo en lugar ajeno la mayor parte del día. El señor puede hacer lo que quiera con su taxi. Si ese es el caso, el gobernador debe disponer que le cancelen la concesión pues ésta lo obliga a dar un servicio y si no lo quiere prestar, eso es causa de cancelación… El terrible Manolo llegó con la cara negra porque un camión urbano le echó todo el humo del escape al arrancar en la Alameda. Dice haberle mentado la madre al chofer, quien ni caso le hizo… HASTA LA PRÓXIMA.

