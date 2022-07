Opinión | Soy

Mas allá de lo sabio y lo profano, soy el constructor de mi destino, soy humana, soy parte del espacio que comparto con mi hermano, sea rico o pobre, culto o ignorante, soy como tú y como él, creo en mi patria y me duele ver lo que pasa, tal vez, porque soy mujer, me duelen los feminicidios, me indigna que se les quemen vivas en un clamor social opacado por el odio en que vivimos, actualmente el amor tiene firma perdida en las causas perdidas por la ignorancia, visitar otros países es percibir que el amor no es un ingrato y, si tiene buena calidad el suelo, crece, más cuando lo sembramos con divisiones y odios, el amor pierde su rumbo y la compasión desaparece en los ciudadanos convirtiéndose en un amor ingrato que desploma valores y creencias capaces de aventar individuos al precipicio por pleitos infantiles como lo recién acontecido.

Mi México es amor y no odio, es unión y solidaridad y sin embargo el rumbo se ha extraviado mas no perdido, el camino existe y las voces se alzan ante tanta aberración, el mundo no puede terminarse a nuestros pies y me pregunto si sobreviviremos, porque si no evitamos la desolación, nuestro cuerpo y alma se encontrarán en ella partiéndonos el corazón.

Sé, que no es demasiado tarde para remediar y hartos estamos de excusas que nos están llevando a la muerte y desolación, busquemos nuevamente nuestro credo y religión, retomemos a la familia con sus buenos valores y cuando nos volvamos a encontrar con el México, nuestro México, volveremos a contemplar las madrugadas sin temor y no habrá tiempo para la tristeza, por eso podemos gritar a algunos dirigentes de parte de México, te irá mejor sin mí, después de todo, vemos como morimos por dentro y perdemos fuerzas, buscamos encontrarnos en otras personas, deseo sacudir y gritar ¡despierta¡ nadie ocupará tu lugar, y, si no despiertas contigo o sin ti, la vida se le va al país y el aire se termina y terminaremos olvidando que yo, como ciudadanos todos cantábamos el 15 de Septiembre, te amo, te amo con recuerdos y sin ellos, con gritos y en silencio, en la calma y el desorden, porque Yo, te amo México, aunque no ignore que puede haber una despedida que se aproveche de mi tristeza y mi flaqueza mientras otros se sientan en la mesa del jolgorio para pocos que cínicamente usan a los menos protegidos para provecho de éstos.

Tal vez después tendré que preguntarme, dónde estuve porque ya no te encuentro y cuando te encuentre me dirás que siempre estuviste esperando mi respuesta y tendré frio y me preguntaré donde estarás, por eso, busquemos ser y estar y defendamos lo nuestro para bailar contigo mi México querido, pues nunca he imaginado la vida sin ti, solo tú, sabes bien quién soy, solo tú, sabes de dónde vengo y a dónde voy. Por eso hoy, que me necesitas haré mi esfuerzo para que tu no te vayas, asi como si nada, arrancándonos la mirada de paz y amor en la que vivíamos, ¿dónde quedan las palabras y el amor que te juramos?, por más que busco, no encuentro razón para vivir lo que se está viviendo, digamos al unísono, ¡México Creo en Ti y Creo en Mí¡, y si tú, no niegas en tu vida lo bien que se vivía en nuestro país, sabrás que eres tú en quien se creía, eres tú, quien puede cambiar el rumbo del país al ejercer tu criterio al elegir, porque yo sé que quiero y como quiero vivir, preguntémonos todos si esto es lo que queremos seguir viviendo o si cambiamos el rumbo para que nuestros ojos vuelvan a ser dos lunas y no derramen más lágrimas, ni haya mujeres y hombres violentados, ni existan niños asustados, porque solo nosotros podemos recobrar la felicidad y paz en nuestros hogares y vidas y mientras reflexionamos, deseo pasen una excelente semana, esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx