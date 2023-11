Opinión | Siguen los muertos

Y siguen los muertos dando que hablar y creando confusión en nuestro mundo, así, pasamos este primero de Noviembre sin saber cuantos más están sin encontrar en las costas del Pacífico y todo sigue su paso aunque vaya lento, sabemos no será fácil porque una tragedia de este tamaño jamás lo es y una respuesta a la tragedia como la vivida, presagia muchas cosas, el cambio climático es una realidad como lo es la polarización del país y así como la masacre en Israel cumple un mes y no tiene para cuándo acabar, así, nosotros pasamos un Día de muertos celebrando la vida y la de aquellos que se nos fueron con una mezcla cultural ya conocida, todos sabemos que tarde o temprano la muerte nos anda buscando y un día nos llegará, lo que importa es lo que en vida hacemos.

Tal vez por eso no pido que ese día me lleven flores ni velas, oraciones si porque rezandera soy, que me canten mis canciones favoritas sin lágrimas ni despedidas porque deseo vivir en el recuerdo de algunos como mis ausentes aparecen en el mío, por eso hoy, vivo y vibro dando las gracias, abrazándome a la esperanza que tiene vivir, sabiendo que se muere ofrendaré en vida cada dia una sonrisa agradeciendo por todo lo que recibo porque en mi epitafio quiero que pongan, vivió sin llevar nada encima, deja en su legado amor y paz.

La vida es corta y no sabemos vivir ni dejar vivir, buscamos una fe de libertad y hacemos el mínimo esfuerzo buscando los mínimos, olvidamos que la vida se vive cada día y no sólo cuando estamos bien o tenemos algo que nos da felicidad aparente, vemos la vida desde varios parámetros, vivir la fe es vivir en libertad sin atropellar normas, se puede ser religioso sin fe, se debe vivir desde la espiritualidad para realizarte y llegar lejos, debemos pensar que siempre hay espacios para encontrar nuevos caminos rompiendo esquemas, con libertad espiritual sin despreciar lo que tenemos y lo que vale, en la actualidad muchos vivimos sin control y como los fariseos invitamos al maestro para probarlo.

Hay que vivir agradeciendo para crear el poder mágico de los máximos y no de los mínimos en cualquier circunstancia de vida, el agradecimiento aleja lo negativo, las decepciones y el esperar siempre que sean otros quienes te aprecien, pues eres tú el centro de tu vida, por difícil que resulte debemos ignorar la situación actual que no podemos controlar y así dejar de decepcionarnos, practicar la gratitud nos da ese poder mágico que aumenta el flujo de la abundancia espiritual y material, de la salud y el bienestar, del poder convivir con quienes rodean de manera sabia y tranquila.

No te limites a ser palabras, actúa, vive, ríe, llora y canta porque muertos hay muchos y la vida es aqui y ahora, si con todo lo que estamos viviendo dejamos de comprender que la vida es una y está en el aqui y ahora, estamos sentenciados a vivir en conflicto, a vivir en la negatividad y no en positivo ya que vivir de palabras y no acciones te convierte en vivir sin sentimientos a través de emociones, descubre que si vives hoy, agradeciendo, irás más allá de lo que has experimentado hasta el día de hoy, por eso, honra a tus muertos, consuela y reza por quienes en vida sufren muertos y tú i e el hoy agradeciendo, así como yo te agradezco esta lectura y te invito a enviarme tu opinión en angeldesofia@yahoo.com.mx