Opinión | NO SABEMOS

No sabemos la historia de la gente para saber lo que ha pasado en ésta, no sabemos que nuestro hogar, sin importar el tamaño o ubicación, es siempre un lugar reconfortante, no sabemos abrir nuestro corazón a quien lo necesita porque tenemos miedo a demostrar nuestro cariño, no sabemos abrir los brazos para ofrecer amor, no sabemos reconocer nuestras raíces y en ocasiones nos avergonzamos sin comprender que entre más profundas sean, más robusto es su crecimiento, no sabemos cómo comunicarnos porque no percibimos la relevancia del bien estar y, que nuestras palabras podrían ser vehículos de emociones intensas que dificulten su comprensión, no sabemos expresar nuestras ideas de modo claro y comprensible para los demás y creamos conflictos innecesarios al atacar al hablar plagados de emociones, no sabemos vivir en estado de gracia porque creemos que ser graciosos es importante, desconocemos que la gracia es esa virtud que nos permite ser luminosos y que esto, se refleja en nuestra mirada, asi muchos viven desgraciados eternamente, no sabemos que ser generosos nos atrae riqueza y bienes en todos sentidos, no sabemos la importancia de cerrar ciclos para iniciar cambios y abrir nuevos caminos para tomar decisiones sabias augurando nuevos comienzos. No sabemos aprovechar las oportunidades No sabemos amar los momentos y cuando perdemos un amor no comprendemos que es la pérdida de un amor y no la pérdida del amor; por eso, aprende el saber de lo sabido demostrando buen juicio al combinar lógica e intuición, aprende a confiar en tu criterio y refuerza tu autoestima cumpliendo tus promesas, dándote un respiro del ruido que te rodea y crea caos en tu mente, deja de ver en retrospectiva, visualízate hoy y permítete aprender a apreciar las herramientas que tienes en tu interior, suelta esa energía super positiva a donde sea que vayas, valora a la gente que te acompaña en tu diario caminar, conviértete en una fuente de inspiración para amigos, familia ya aun para aquellos con quienes cruzas diariamente, no para ganar popularidad, para sentirte pleno y satisfecho y la recompensa será más espiritual y afectiva, así, vivirás la sensación de que alguien está cuidando de ti, en la sombra, lleno de optimismo compartiendo una nueva filosofía de vida, mientras tú encuentras tu porqué, yo te doy las gracias por tu lectura y espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx