Quiénes somos todos

Hay que vivir para entender la realidad de nuestro país, ni somos todos,ni somos uno, ni somos ninguno los que conformamos la realidad del país, pues en verdad somos como los tamales, de carne, de chile, de mole y sólo de masa.

Con estas votaciones comprendimos que Mèxico es diferente, diverso en todos aspectos, la suerte se echó y ganó quien tenía que ganar, la realidad es que hay muchos que viven al día con dia y pocos se han ocupado por crear una nueva realidad que nos cambie como país y como personas, ahora lo importante es aceptar que el cambio que necesitamos es el unificar de nuevo a los mexicanos como hermanos, aceptar que ser demócrata es aceptar y seguir adelante sin mirar atrás, aunque aún estamos esperando el final que se acerca ya para decir ahora sí, ¡arrancamos!, con o sin anomalías, es muy habitual entre nosotros considerar que el mundo en que vivimos y la gente con la que convivimos diariamente constituyen el mundo del país.

La realidad es, que cada trozo, cada región, cada estado, cada pueblo y cada familia, es una parte del mundo que conforma el país, por eso es importante conocer realmente dónde nos encontramos y cómo podemos integrarnos, comprender que para algunos, los programas sociales constituyen su vida, significan su mundo y para otros, son ayuda para trabajar menos, para algunos son imprescindibles y para otros no, sin embargo, todos somos México, esa es nuestra realidad, si no comprendemos que ignorar la realidad nos lleva a derrotas inminentes, es que desconocemos la realidad verdadera en que vivimos, desconocemos que México es tan mío como de todos.

Articulemos un México diferente con un trabajo que pueda integrarnos a todos como hermanos para retomar el país que añoramos y que hemos sentido más lejos que nunca, el país que tenemos el derecho de exigirlo, recordemos que no saber perder es lamentable, pero quién no sabe ganar sale perdiendo al final, ya que Mèxico es nuestro país, no mío, no tuyo, no de uno ni de otro, es nuestro país y con el amor y la solidaridad de todos no se resbalará, ni se perderá, nos pertenecerá a todos convirtiéndonos en amigos, en personas con la obligación de aprender con búsqueda personal, no sólo de hallazgos institucionales, con actividad permanente de integración y aceptación, aunque sepamos que la ignorancia ajena no puede enseñar o analizar, sino simplemente aceptar.

Hoy es tiempo de unión, de aceptación, de observancia y cuidados, de exigir lo que merecemos y reconocer que debemos apoyarnos los unos a los otros sin diferencias de ideología, sin violencia o agresiones, con verdades absolutas, ya que México es mi país, es tu país y aquí estaré y estaremos para recuperarlo sin violencia, pleitos u ofensas, solidarios, porque nuestra misión de vida es favorecer el reencuentro sin omnipotencias que esclavicen o violenten, deseando que la pobreza de los más termine y no se convierta en la pobreza de todos, donde la convivencia y aceptación sea la constante y donde tú, cómo yo, podamos hablar como hermanos y si tú estás de acuerdo envíame un mensaje y agradezco tu lectura.

