Opinión | Sexalescencia

Se dice que ahora añadiremos un nuevo término a la lengua española y probablemente sea sexalescencia, y, como todo en la actualidad inicia por las redes sociales quienes pasamos de los 60 nos empezamos a identificar porque ya nos cayó “el veinte” como decimos coloquialmente, sin importar el género, antes llamado sexo, se dará cuenta que hay un grupo de hombres y mujeres que encajan perfectamente con el manejo de la tecnología moderna, tal vez no tan eficientes como sus nietos, progresistas que visten a la moda aunque a veces no les acomoda, jóvenes adultos mayores con ganas de disfrutar la vida, gente que asiste a clases sin importar de qué, pues lo que importa es estar al día y en forma, son ellos los voluntarios que colaboran en asociaciones, en causas para adultos mayores ignorando que podrían encajar en alguna de ellas, viajeros incansables acorde a sus ingresos, habrá quien vaya a Acapulquito hermoso y quien vaya al país del norte y otros más brincarán charcos hacia el sur u otros continentes, generación que ha renunciado a ser ubicada como personas de la tercera edad o adultos mayores, lo cual da nueva oportunidad de vivir, lo que se llama vivir, porque son jóvenes con edad y no viejos jóvenes. Y, como me incluyo en ellos, observo cómo han cambiado los tiempos y mis recuerdos van a mi juventud ya no tan cercana donde los titulares de la página, otrora llamada “roja” mencionaba a este grupo como: anciano de sesenta años cayó de.. o, sexagenario fue atropellado por…por eso ahora, somos una generación que quitó del idioma la palabra “sexagenario”, porque sencillamente no está entre nuestros planes actuales la posibilidad de envejecer., sí de cumplir años y festejarlos, ya que aún estamos con vida y hemos sobrevivido muchas debacles de todos tipos, aunque para ser francos, nos tocó vivir una época que, aunque plagada de sobresaltos, especialmente inflacionarios y romper tabúes y viejas costumbres, aún conservamos como parte de nuestra vida la Ética y el valor de las buenas costumbres que incluyen el respeto y el honor, hemos sido una generación que tal vez como padres no podemos calificarnos de diez, pero no hay duda que nos desvelamos y les educamos aún con valores y limites, vivimos cambios sociales fuertes que por momentos pareciese que no sobreviviríamos y sin embargo, lo logramos, muchos hemos sido independientes y encontramos qué hacer para crear nuestro propio “yo”.

Y aunque algunas cosas ya se dan por sabidas, no somos personas detenidas en el tiempo, buscamos a los hijos que están lejos y estamos, de manera general, satisfechos de nuestro estado civil y condición sexual y social porque entendimos el éxito como la narración Holistica del estar bien en todos sentidos y comprender que hay una sola narrativa para ser feliz y exitoso, así como sanos, esta es el poder de tu sentimientos que se realiza a través de tus pensamientos, tú como muchos otros puedes sintonizar con radio depresión o con radio alegria que se encuentra en tu mente.

Así que si pasas de los sesenta y quieres entrar en la sexascelencia, pondera los riesgos y no llores cuando pierdes, reflexiona y cultiva tu estilo, no te fijes en los demás, no envidies y menos a quienes son jóvenes, no pierdas el tiempo en el pasado vive en el presente, no vivas en la disonancia cognitiva donde tú sólo te limitas diciéndote estoy viejo, no puedo salir, o no puedo aprender nada nuevo, ama tu cuerpo y no lo veas con su deterioro, velo con sus logros, con el tiempo que lo has disfrutado y el trabajo que ha efectuado durante los años que te ha cargado, nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad, porque con lo que piensas y dices te auto saboteas.

Recuerda que estás en una edad que no tiene NOMBRE, porque estás pleno física e intelectualmente, recuerda los buenos momentos que viviste en la juventud pero sin nostalgia, celebra el Sol de cada mañana y las estrellas de la noche, si te decides a ser ese nuevo adulto mayor sexalescente, ¡bienvenido!, si aún crees que no se puede, recuerda que el poder está en ti, en tu mente, en tus pensamientos, en la gente que te rodea, así que repítete yo estoy cambiando, yo sé que puedo y da pasos de bebé para aprender a vivir, porque ahora debes vivir con emoción, creyendo y reconociendo que lo que vives, tú lo creas., así que créate una nueva realidad y si lo logras escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.