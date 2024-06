Opinión | En estos tiempos

En estos tiempos de malhumor, tensiones, polémicas y un mundo televisivo caracterizado por lo trivial enfocado en la violencia cotidiana, pareciese que nunca pasa nada bueno en el país y en el mundo, sí, hay muchas cosas que deben cambiar y una de ellas es comprender que lo que es para nosotros nos alcanza tarde o temprano, que atraemos lo que deseamos y lo que pensamos y visualizamos.

Por eso, sin dejar de ser objetivos volteemos a lo positivo para crear positividad en nuestro entorno, pues hasta en los peores momentos aparece la luz y mientras ésta llega y brilla en su esplendor recordemos que debemos caminar tranquilos y con pasos firmes, buscando el camino tranquilo recordando que somos un reflejo de la gente que nos rodea, así que, respira, sonríe, agradece y guarda silencio, zambúllete en el viaje llamado vida, país, familia, busca que cada instante sea eterno, vive en el aquí y ahora, busca tu interior y encuéntrate en él, retírate de lo externo para que puedas encontrar el beneficio de soltar, suelta lo que te ata sin importar qué sea, deja que tu interior confabule con el Universo y se alinee con él, deja de perseguir lo que crees querer, necesitar o desear ya que sólo así, al dejar de perseguirlo lo obtendrás ;cuando persigues y deseas, sin conectarte con tu interior, lo alejas y ahuyentas.

Hoy inicia el camino de fluir, deja que el universo ordene las energías y relájate, disfruta del concierto de imágenes buenas que tengas en tus recuerdos, disfruta de la orquesta que tienes dentro y saca las mejores melodías desde tu corazón, disfruta los sabores, aromas y sonidos que te rodean recordando que lo que es para tí, ahí está y sucede sin tanto esfuerzo en el momento que dejas de buscarlo, porque lo que debe ser, será con o sin tu voluntad, respira, sonríe, agradece, guarda silencio... y deja que la existencia del poder universal a través de tu FE, simplemente, haga su trabajo. Permite al Universo hacer su trabajo.

Deja de tratar de curarte de cosas que no valen la pena discutir porque si estás esperando una respuesta y te sientes desahuciado porque no llega o porque lo que esperabas no salió como deseabas recuerda que siempre existe la esperanza aunque estemos en el vientre de la obscuridad y el dolor, ante esto, te envío esperanza, si te sientes solo e incapaz de compartir lo que estás pasando, te envío esperanza,si estás luchando pero aún estás haciendo todo lo posible para vivir sobreviviendo, te envío esperanza, si estás decepcionado y sufres en silencio, te envío Fe para amarte y creer porque es mejor la duda que el dolor, te envío ganas y decisión para hacer todo lo posible incluso cuando parezca todo perdido y sin esperanza recuerda que siempre hay un medio para lograr lo que deseas y visualizas y si no lo encuentras escríbeme y te ayudo a lograrlo. Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx