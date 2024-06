Opinión | La suerte está echada

Para cuando tú, amable lector leas este artículo ya se inició el nuevo destino del país, los gallos o más bien gallinas, ya salieron al ruedo y las navajas están afiladas, la suerte está echada y espero que ya hayas votado o estés por votar.

Porque no sólo es una elección como las tantas que hemos vivido a quienes Dios nos ha dado la fortuna de seguir con vida durante muchos años en este hermoso país, porque muchas cosas están en juego, los gallos ya salieron a pelear y esperamos que la violencia cese y el divisionismo cese y el daño y las agresiones cesen, porque ¿los muertos?, ni cómo revivirlos y ¿los desaparecidos?, tampoco, si no tuviste tiempo para pensar y evaluar con consciencia el voto que emitiste las consecuencias tú las pagarás y las vivirás, así que en esta ocasión sí importa si votaste por Juana o por Chana, importa que hayas razonado conscientemente tú voto para que en un año, dos o más, no te arrepientas por lo hecho, para que este país camine con reglas y justicia, dando abrazos a quien los merece y justicia verdadera a quienes la infrinjan.

Para que no haya más desaparecidos y que tengamos un sistema de salud que apoye a todos y especialmente a quienes no tienen acceso, que terminen los decesos de niños y adultos por cáncer, que la educación en el país sea de buen nivel y todos tengan acceso a ella, que sirva para educar y no adoctrinar, que seamos libres para ejercer el libre albedrío en todos sentidos, así que si aún no sales a votar, sal y vota, no te quedes en la silla o el paseo sin votar, porque en esta ocasión sí importa e importa el por quién, erradiquemos la corrupción y la violencia y los niños desamparados, por eso y más a votar para recuperar los colores y las tradiciones, para encontrar la esperanza sin perder la actitud, cantemos, bailemos en lugar de llorar.

Seamos el respeto y el silencio de las marchas buscando justicia, seamos el coraje de las mujeres que gritan y de las madres buscadoras, de los médicos que murieron y los que sobrevivieron ante la pandemia del Covid, seamos los mexicanos que gritamos GOOOL en el estadio y los que lloramos al escuchar qué lejos estoy del Mèxico donde he nacido recordando que todos somos Mèxico, que México es hermandad y solidaridad entre hermanos, que lo hemos demostrado en las catástrofes y lo seguiremos demostrando si es necesario. Por eso y mucho más, espero que votes o ya hayas votado y hayas analizado tu voto al ejercerlo, espero que el próximo domingo la escritura y lectura sea con tinta verde de esperanza y no con tinta sangre, mientras tanto espero tu comentario, agradeciendo tu lectura.

