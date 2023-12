Opinión | Los retos en la capital

Conforme avancen los tiempos y se acerquen las fechas clave para la elección interna de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, los nombres empiezan a brotar y en esta ocasión, le tocó al Presidente Municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien por fin evidenció su clara intención por participar en la contienda del próximo año.

La de Galindo será prácticamente la última oportunidad para refrendar o bien para acabar tal vez su carrera política luego de estar al frente de la administración municipal por poco más de dos años, un tiempo en el que se le dio una enorme oportunidad para echar abajo todas esas concepciones que se tienen alrededor de los gobiernos de la llamada herencia maldita, pues se trata de un personaje ligado al Partido Revolucionario Institucional pero que llegó a su candidatura auspiciado también por el PAN y el PRD, cuya fórmula se repetirá en el 2024.

Desafortunadamente para Enrique Galindo, el escenario no le será nada sencillo, pues aunque aún no ha dicho abiertamente el cargo por el cual contendrá, seguramente será el de la reelección, es decir, el de la alcaldía capitalina, pues su bandera más importante es precisamente la de haber gobernado la capital en este período que además, ha sido más de desaciertos que de aciertos, pues ha tenido que navegar en medio de una serie de dificultades que no lo han dejado precisamente bien parado ante los ciudadanos quienes esperaban más de él tras el pésimo, horrendo y mal dirigido gobierno de Xavier Nava.

Galindo está atiborrado de problemas que no ha logrado sacar adelante y han sido solo por mencionar algunos, dos temas los que han quedado con muy baja calificación, casi paupérrimo si no es que nulo el resultado: el agua y la seguridad pública.

En la capital, la parte preventiva del delito, esa que le toca al ayuntamiento de la capital, está para llorar, pues la comisión de los delitos no ha parado y en ocasiones parece que los delincuentes son quienes mandan en el control de la ciudad, aunado a una serie de delitos de alto impacto como el baile en el barrio de Santiago que terminó en muertes, debido a la inoperancia de la policía capitalina.

La falta de capacidad a pesar de las estrategias que se han aplicado para operar la vigilancia, no han servido del todo e incluso, ha habido quejas del Gobierno del Estado en este sentido, ya que la Guardia Civil Estatal y hasta el ejército, han tenido que realizar tareas operativas para cubrir esa necesidad de prevenir el delito que le toca a Enrique Galindo y sus policías, por lo que el experto en la materia, resultó no muy hábil en estas tareas.

El servicio del agua potable por su parte, ha sido el coco de esta administración, que ha hecho muy poco para paliar los efectos de una larga sequía gracias a una pésima administración del organismo operador responsable, el Interapas, y de una cadena de corrupción y vicios que han prevalecido por años y que la fecha mantienen a las y los potosinos con falta de agua en sus casas obligando a Galindo a ejecutar tareas correctivas y muy cuestionadas preventivas como el hecho de desplegar pipas en las colonias.

Otros muchos temas se pueden agregar de la gestión del todavía alcalde capitalino, como el problema de El Saucito y su puente a desnivel, o las recientes observaciones multimillonarias que el Instituto de Fiscalización estatal, le hizo, sumiendo a la ciudad en un caos a pesar de que Galindo ha hecho su esfuerzo para tratar de pavimentar algunas calles. lo que le ha obligado a descuidar otras cosas.

Si Enrique Galindo, de verdad quiere ocupar nuevamente su despacho en la Unidad Administrativa Municipal, tendrá que ser más que hábil para revertir la mala imagen que tiene ante miles de ciudadanos que seguramente le achacarán cara a cara la falta de agua ahora que vaya a tocar las puertas de sus casas.

Su perfil, que proviene precisamente de los desgastados gobiernos del PRI y el PAN será un lastre que tendrá que arrastrar para tratar de deslindarse de la imagen de la corrupción y de la omisión que caracterizó por ejemplo a su antecesor Xavier Nava Palacios y que, para muchos, el suyo, ha sido precisamente un gobierno similar al anterior.

Habrá que darle tiempo a Galindo para que defina la posibilidad de regresar al gobierno de la capital, como interesante será conocer su propuesta y aún más, su discurso para tratar de convencer a la gente de la capital, de que él debe continuar, sin dejar de lado que en la carrera ya hay otros perfiles, primero al interior de los propios partidos que están en la fórmula, como los que están apuntados para la contienda y que también esperan ponerle fin a las administraciones panistas o priistas que históricamente han estado al frente del municipio de San Luis Potosí.

