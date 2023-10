Opinión | La estrategia fallida

La PoliSía del Presidente Municipal de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, no da una y, por el contrario, sigue dando de qué hablar en su falta de capacidad para atender la tarea preventiva que le corresponde ya que la comisión de los delitos continúa ante la falta de vigilancia que se está dando en prácticamente toda la zona metropolitana.

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, no ha logrado establecer el control total de la corporación y deja que los uniformados en ocasiones sigan haciendo otras cosas en lugar de ponerse a trabajar para lo que han sido capacitados y preparados que es la seguridad en los cuatro cuadrantes que tanto cacarea el gobierno de Galindo.

En días recientes fue captada una persona portando un arma de fuego, ingiriendo bebidas embriagantes con toda comodidad y a plena luz del día sobre una patrulla de la policía vial; aún no se ha establecido del todo si el sujeto captado en un video, pertenece o no a la corporación lo cual, sería aún más grave, pero si no pertenece, de cualquier modo, la duda es ¿qué hace una persona alcoholizada en una unidad de la SSPC sin que elementos a cargo estén atendiendo su responsabilidad?

Casos como este son los que más están afectando la imagen de la corporación, y aunque Villa Gutiérrez y el mismo Enrique Galindo, aseguren que se están generando resultados para reducir la incidencia de delitos, es claro que aún les queda mucho por trabajar para alcanzar que varios de los elementos dejen atrás esos vicios que por años han caracterizado a la corporación como es la corrupción y el abuso de poder.

El alcalde capitalino, bien debería concentrar un poco más sus energías en investigar este tipo de situaciones en lugar de ponerle más atención a un evento ciclista que si bien tiene adeptos y fomenta la actividad deportiva, tiene más importancia el rubro de la seguridad porque es algo que las y los ciudadanos están padeciendo todos los días.

En las cifras del gobierno de la capital, hay una baja del 22 por ciento en la incidencia delictiva, pero habrá que contrastar si en la percepción de las y los ciudadanos, esto realmente se está reflejando, ya que todos los días hay gente asaltada, asesinada o se generan los robos a establecimientos o casas habitación y otra vez, la gente cuestiona donde están los patrullajes o los operativos que se despliegan para capturar a los responsables.

El cierre del año se aproxima y para el 2024, le quedarán al gobierno de Enrique Galindo, otros 9 meses para haber cumplido los compromisos establecidos desde que se le designó como candidato a la alcaldía, meses que seguramente se reducirán a 4 o 5 si es que decide buscar la reelección y entonces, nuevamente escucharemos la promesa, ahora bajo la premisa de consolidar un modelo policial que para muchos genera dudas.

Las y los potosinos, serán quienes decidan si esta estrategia diseñada por quien se supone es un especialista en temas de seguridad, requiere ser cambiada, pero por lo pronto, tendremos que esperar un tiempo más para ver si la seguridad pública realmente está dando resultados o si el alcalde enfocará su tiempo mejor a las tareas políticas dejando que el período para el cual fue electo, transcurra en automático para retomar la estratega o dejarla al “ahí se va” a quien llegue a ocupar la responsabilidad.

Se necesita que la autoridad capitalina y los jefes en el tema de la seguridad, asuman su responsabilidad con compromiso para que la promesa de brindar tranquilidad a la población no se defina solo por los tiempos políticos, sino que haya una tarea permanente para trabajar pues es lo que merecen las y los potosinos.

A Galindo le queda poco tiempo para tratar de demostrar que en la zona metropolitana y la zona delegacional, no existe una falta de seguridad y que sean los hampones quienes dominen territorialmente varios espacios que se suponen son del pueblo, pero para ello, se necesita eliminar varios vicios como los que quedaron evidenciados en el video que fue expuesto a través de las redes sociales y sancionar a los elementos que incurran en faltas que vayan en contra de la población.