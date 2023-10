Opinión | así estamos

Nada mas cierto en nuestra realidad que el contenido de decirnos, Hoy, ya somos el olvido que seremos, porque aunque pertenecemos a este mundo, aunque no siempre comprendemos que somos del mundo, somos resultado de la vida que construimos con las decisiones que hemos tomado y las acciones que hemos realizado, nadie nos debe nada ya que nosotros tomamos las elecciones de vida que la vida misma nos puso, nacemos, morimos y algunos trascendemos mientras otros acumulan bienes y otros en nuestro país kafkiano siguen dando la nota, como la Edil de Playas de Rosarito que ingresó al Palacio Municipal a rendir su segundo informe al ritmo de la “Marcha Imperial” de la Guerra de las Galaxias y mientras ella desfilaba al estilo de Darth Vader los migrantes continúan avanzando con todas las situaciones que la migración causa en nuestro país, amén de quienes mueren en el camino sufriendo vejaciones, enfermedades y accidentes y mientras ellos siguen caminando tal vez no por deseo propio sino inducido por la situación que viven en sus países, nosotros podríamos echar las barbas a remojar y pensar en por quien votar el próximo año, porque yo le pregunto a usted lector, ¿Dejaría su casa, familia, trabajo si lo tuviese y existiera seguridad y no carencia de lo elemental.? Probablemente su respuesta es ¡No, cómo crees! así que, sin justificar la situación gravísima de los migrantes para nuestro país, me pregunto qué haríamos nosotros, y mientras me cuestiono me entero que la SEP en Tlaxcala conmemora a Francisco I. Madero colgando pendones con la figura de “Fracisco” Villa, así escrito para que el público sepa que la SEP no solo cambia el personaje sino también el nombre, como los ediles no acaban de ponerse de pechito, el Canelito,, Alcalde de Zapotlanejo y su tesorero, gastan en menesteres personales con tarjeta del crédito del Municipio la no poca y considerable cantidad de dos millones de pesitos mientras usted y yo trabajamos de sol a sol para “vivir” sin lujos, y, mientras Israel y Gaza entran en guerra y Ucrania no termina, nosotros sin declarar la guerra pareciese que estamos en guerrillas permanentes, pues escuchar las noticias o verlas da ansiedad y náuseas en ocasiones, mujeres violadas, niños y niñas y adultos desaparecidos y, y, esto pareciese ser el cuento del nunca jamás acabará, me pregunto si no hay también buenas noticias, pero en este momento del mundo y país creo que estamos en debacle y como todo volverá a renacer porque después de las catástrofes siempre viene lo mejor, aunque podría también ser peor, analizando las situaciones que vivimos y a nuestro ejecutivo podemos decir que verdaderamente él se aprendió el Codigo de Maquiavelo y refinó pudiendo darle clases y si no, a preguntarse por qué Mario Aburto quien fue el asesino “solitario” de Luis Donaldo Colosio saldrá, sin haber terminado su sentencia, de la cárcel el 23 de Marzo del próximo año, .¿será para cantar y sumar puntos a un partido y descontar a los otros? En fin, como amo la realidad pero me divierto con lo su real prefiero pensar que aún hay gente buena y el mundo da vueltas y todo se re acomoda y procuro no agarrar el cuchillo por el recazo para no salir dañada sin darme cuenta, pues en la vida, cada acción tiene una reacción y su consecuencia por eso en tu próxima reunión procura hacer nada, simplemente escuchar y aunque en las primeras ocasiones te resulte arduo, si te acostumbras a escuchar sin hablar, tus beneficios serán dobles, así incrementarás tu habilidad de concentración y aprecio hacia otros y podrás ver con claridad para emitir juicios, convirtiéndote en una persona empática con la cual da gusto convivir, sin nada más o nada menos busca siempre el lado de la claridad porque la obscuridad está presente en este momento y si seguimos este camino, difícil será poder ver la claridad, dejemos que la vida nos sorprenda cada día y vivamos intensamente, mientras nos decidimos yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Dándole las gracias por su lectura.