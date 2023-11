Opinión | Arrancó el chapulineo

Conforme se acercan los tiempos para definir a las y los posibles candidatos a los diferentes cargos de elección popular en San Luis Potosí, para lo que será el proceso electoral del 2024, la baraja de nombres comenzó a ser más evidente luego de que el ahora ex súper delegado de los programas del Bienestar del gobierno de México Gabino Morales Mendoza, presentó su renuncia, manifestando por primera vez y de manera abierta, sus intenciones para participar tal vez, como perfil hacia la alcaldía capitalina.

Inmediatamente, otros reconocidos políticos como Ángel Castillo Torres con una amplia trayectoria dentro del PRI en el estado, también renunció a la militancia, aunque de él no se ha precisado si será cobijado por algún otro partido político.

Más nombres se suman a la lista de posibles candidatos, entre ellos el morenista Leonel Serrato quien tras un mal paso como funcionario estatal, también se habla que buscará nuevas opciones para ser candidato.

Completan la lista personajes del PAN como el eterno diputado federal Xavier Azuara, la dirigente Verónica Rodríguez Hernández, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, así como la legisladora, María Aranzazu Puente Bustindui, mientras que el ex priista Héctor Ramirez Konishi, ahora del Movimiento Ciudadano, también estaría buscando cargo público para el 2024.

Uno de los que también llaman la atención, es Óscar Bautista Villegas, el dos veces diputado federal, dos veces diputado local y líder de la CNC, entre otros cargos, con 40 años de militancia en el PRI, hace un par de semanas, le dijo adiós al tricolor, que por cierto se queda cada vez más abandonado.

Personajes como Óscar Bautista y otros impresentables, suenan para ir a otros partidos en busca de continuar en lo que mejor saben hacer, vivir del erario público, por lo que algunos institutos políticos como el Partido Verde, deberán ser muy cuidadosos al momento de postular a sus candidatos, cuyo perfil va en contra de todos los postulados que aplica el Gobernador Ricardo Gallardo.

En política no hay duda de que el chapulineo puede estar a la orden del día, en función de que partido es el que tiene la sartén por el mando y es visible que, en la actualidad, el Partido Verde es el que tiene el mejor panorama electoral, gracias a la figura de Ricardo Gallardo.

No obstante, el propio mandatario quien se constituye como el líder moral de este partido, no debe permitir que esos personajes ligados a la herencia maldita, retornen y comiencen a echar a perder internamente el trabajo que se ha realizado durante varios años, de ahí que en el escenario de las oportunidades políticas se deberá tener cuidado a quien se deja entrar y a quien no.

Lo que ha logrado el Verde ha sido notable y en ese sentido, sus dirigentes tendrán que tomar en cuenta qué perfiles sí cumplen con algunos requisitos y comulgan ampliamente con la plataforma política que se tiene, con el fin de evitar que de esos barcos que están a la deriva, comiencen a saltar hacia la nave de la prosperidad política solo por conveniencia personal y muy alejados de la intención de estar en un cargo público para servir a los demás.

Muy pronto se sabrá si de todos estos perfiles, hay algunos que realmente merecen tener una oportunidad como integrantes de otros partidos políticos, y seguramente habrá otros que están tan quemados que a donde vayan, simplemente no deben estar como candidatos y ojalá que la ciudadanía, tenga mejores opciones a las cuales elegir.

