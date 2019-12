Nuevamente Navidad

No es fácil superar estas fiestas sin tener encuentros emocionales con nosotros mismos y darnos cuenta que no todo lo que hemos vivido ha resultado en el tono que deseábamos, no resulta fácil desnudarnos emocionalmente ya que en ese desnudo nos vemos como somos y cómo nos enfrentamos sentimentalmente con hijos y nietos, amigos y familia, cuando lo hablamos nos damos cuenta que ellos nos perciben de manera totalmente diferente a como nosotros nos vemos y, que, en ocasiones, este intercambio nos permite reencontrarnos para vencernuestros miedos y mostrarnos ante otros tal y como somos en cada una de nuestras vertientes. Descubrir emociones ante otros puede ser el nacimiento de algo nuevo dentro de mí, algo que me da la oportunidad para comenzar de nuevo, para reflexionar en la manera de ser mejor y hacer mejor las cosas dejando salir mis verdaderos sentimientos lo que produce un intercambio que,sin miedos, juicios o prejuicios, sin poses ni arrebatos me permita poder convivir mejor.

Asi que hoy decidí escribir mi carta al Niño Dios asi, desnuda y sin miedos sabiendo que en ocasiones mi bota se encuentra vacía o semi vacía porque he permitido que las circunstancias personales o de mi país me afecten y me pierdan en lo que otros me mandan, asi que:

Querido Niño Dios en el pasado tal vez te pedí mucho y en ocasiones te pedí poco o nada, sin embargo hoy te pido enciendas una luz en todos aquellos que son parte de mí y de mi pueblo, luz que sea el reflejo del alma y espíritu de cada uno, porque de tanto escuchar confusión y caos emitimos juicios y prejuicios sin conocimiento, te pido que la justicia se imparta pareja para todos y no se exonere a quienes, por ser parte de una elite, quedan libres de pecados financieros y falsedad y quienes no, pierden su patrimonio y hasta su libertad, te pido que los sicarios y perversos aprendan a dar abrazos y no balazos para evitar que sigan las masacres, secuestros y tantas violaciones a los derechos humanos, te pido que quienes ejercen el poder sean y estén conscientes de todas aquellas imparcialidades, te pido que el uso de las tarjetas de crédito se haga correctamente y no que por gastar de máso por tener que hacer circo maroma y teatro financiero para sobrevivir, podamos caer en delitos fiscales que ahora serán muy graves, por lo que aparte de pobres, desdichados.Te pido niñito Dios que la danza de los millones de pesos de los partidos políticos tenga fin y sean conscientes de la realidad del país, te pido que quienes se encuentran atrapadosinjustamente en prisiones puedan encontrar paz, pues segura estoy que difícil les será encontrar su libertad y como desafortunadamente hay secretarias que definen el desempeño de los servidores públicos, te pido les des luz e independencia para que sus averiguaciones sean claras y justas, te pido que quienes defienden la vida de un familiar ante su secuestro sean juzgados a su favor y no como agresores, como la lista es interminable te pido a título personal que esta Navidad me llenes de bendiciones para hacer la diferencia en nuestro entorno, que aprenda que dar es trascender, trascender sin alabanzas y públicos reconocimientos, trascender dando mi tiempo a quienes necesitan ser escuchados, trascender a través del amor para sentir y abrazar a quienes amo y a aquellos que lo necesitan, te pido aprender a conocerme y reconocerme para cambiar y entender sin juicios ni prejuicios, sin culpas ni enojos; también te pido que si mi bota estávacíala llenes de amor para establecer intimidad emocional con mi pareja y con quienes convivo, intimidad que permite desnudar pasiones y sentimientos al aceptar lo que sentimos y cómo nos sentimos, te pido que siga cumpliendo mis sueños, que vuelva a creer en la humanidad, en la realización de milagros y en que este mundo y mi país será mejor, te pido que pueda transmitir tanta luz como amor me des y mientras usted hace su cartita para el Niño Dios o Santa Claus yo les deseo una muy Feliz Nochebuena y mejor Navidad. Gracias