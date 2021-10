Multiplicidad noticiosa

Nada podrás hacer ahora si a todo le pones demora.

ANTES DE DAR comienzo al desgrane de nuestra columna, vaya un cariñoso y fraternal recuerdo en memoria del maestro Aristóteles Medellín Herbert quien se nos adelantó en el sendero de la vida. Buen amigo y compañero en su tiempo y espacio supo cultivar y conjugar la enseñanza en las aulas y la dirección de su existencia. DEP.

Y EN ESTA semana se darán los cambios departamentales en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Con minuciosidad cautelosa, el nuevo titular de la dependencia, Ernesto Barajas Abrego busca fincar responsabilidades en personal que a parte de conocer a la perfección los caminos educativos, pongan en acción la calidad y la calidez necesaria. Por lo pronto el doctor Ernesto recorrer las áreas de la nueva dependencia a su cargo; esperemos buenos nuevos nombramientos.

AL IGUAL QUE en la SEGE, en el SEER se produce la desbandada obligada y ya de antemano existe la separación de los cargos principales; se señala que quienes salgan del SEER se incorporarán a las funciones directivas de zona o escuelas pero con la condición de que cumplan su cometido y se olviden de sus grupos políticos antañones recordando que el clan Turrubiartiano finiquito su tarea y que sucederá lo mismo con el de Griselda. No hay que olvidar que la sección 52, ente político del SEER y este mismo fueron los primeros en rendir pleitesía pública al nuevo mandamás estatal. Sea como sea, hay que ver quiénes son los nuevos aunque el principal (Cedillo) ya lo conocemos.

Y EN EL entorno del nuevo gobierno calaron las palabras de Gallardo, dichas con flema partidista: “tenemos que entender que la gente que estuvo en las cúpulas y QUE HECHARON A PERDER TODO EL SISTEMA EDUCATIVO SE VAN”. Sí, así lo dijo: se van; sólo qué no especificó cuáles y cuantas cúpulas y si en verdad TODO se hecho a perder pues NO EXISTE HASTA EL MOMENTO UNA EVALUACIÓN válida, consistente, unívoca y clara para poder decir qué fue lo que se echó a perder. Lo del 94% a lo que sea que se va del presupuesto en sueldos NO SE PUEDE CAMBIAR , primero por lo del FONE y no del Estado y segundo por las plazas BASIFICADAS. Lo que sí se puede hacer es pedir más presupuesto a la Federación y aporte del Estado para la infraestructura. Sí, hay que seguir sosteniendo gratificando a los que en verdad “SE PARTEN LA MADRE” (sic) por la educación, ¿sabe Gallardo cuantos maestros se la parten?Digo.

Frase magnífica , superlativa, grandiosa, enjundiosa, maravillosa: “HOY AL MAESTRO SE LE VA A DAR UN VALOR” ¡Ajua!

OTRA: “Estamos entre los 25 estados MÁS JODIDOS” (sic); a no pues si casi toda la República y el que le dije. Pregunto: ¿también su negocio de huevos y pollos está jodido? No, no hay que exagerar, mejor hagamos balance real y pongamos remedio donde debe.

A VUELTA TECLA.- El Episcopado bendijo al nuevo gobierno… Hay apoyo de un llamado Consejo Interreligioso… El SNTE y su sección potosina XXVI expresaron “ el respaldo total”, repito respaldo total sostenido por sus 58 secretarios y sus dos “paracaidistas”… Según investigación nacional del SNTE, 48 mil 667 escuelas requieren reparaciones en su infraestructura en el país. ¿En San Luis cuantas?… Listos para obtener la beca Benito Juárez en primaria, secundaria y prepas a partir de enero del 22… El INE multó a morena con 4.5 millones por culpa de Delfina Gómez titular de la SEP Federal… Delfina saldrá de SEP… Se exige la destitución de Alfonso Cepeda como Secretario General del SNTE; el cambio debió de ser desde hace un año… El MNTS (movimiento nacional para la transformación sindical) promueve destitución de Alfonso… Aquí en San Luis, hay que destituir a los fuereños… Sí, claro que si HAY QUE VACUNAR A LOS NIÑOS (AS) pero con mucho cuidado… 42 años va a cumplir la CNTE como ala quebrada del SNTE original ¿puede decirnos sus triunfos?…

ANEXO ÚNICO.- Octubre 2 la sangre de Toño aún moja mis manos; es Tlatelolco en el edificio Chihuahua.