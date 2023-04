Educación y sindicalismo | Eso fue solo una prueba

Para tener la suficiente fuerza hay que mostrar que nada nos la tuerza

PARA LA SECCIÓN 26 y su grupo de líderes que encabeza Juan Carlos Bárcenas les fue fácil convocar a manifestación masiva, supuesto que los antecedentes ya se habían dado en demasía. Muchas veces la advirtieron a la SEGE sobre sus tropelías y desajustes; demasiadas veces las puertas de acceso al edificio principal de la dependencia fueron bloqueadas por gran cantidad de maestros de diferentes niveles de servicio hasta jubilados exigiendo sus fondos manejados por la propia SEGE o por fideicomisos que durante años siguen esquilmando los fondos aportados.

LA 26 DIO una muestra de su poderío gremial; no, no fueron los 42,000 miembros los que mostraron la cara y los puños ni fueron los gritos de protesta de sólo unos cuantos; esta vez Bárcenas encabezó los gritos y con prueba en la mano demostró al gobierno del Estado el poder que tiene un sindicato cuando la razón y el poder lo sostienen. El años jamás la sección, la 26 ( la 52 es aparte) había sacado a la calle a su contingente; esta vez no fue manifestación política fue por reclamo de millonario adeudo que se tiene (todavía) con los miles de maestros más de (10,000), aún queda pendiente lo del fideicomiso integrado por descuentos.

SE DICE QUE “después de la muestra” se logró el reconocimiento a adeudo contraído por el “gobierno gallardista” y el magisterio federal encabezado por Juan Carlos Bárcenas quien, con la manifestación sacó las uñas y puso “una prueba” ante Juan Carlos Cedillo demostrando con ello que cuando la razón se impone no hay quien la truene. A las prestaciones exigidas el magisterio federal agregó: homologación y jubilación expedita y total, seguro médico ya está contemplado, fondo de vivienda, fondo complementario de retiro (¿y otras?). Lógicamente que la SEGE no puede con toda la carga y tiene que hacer mano del mismo Gallardo y compañía así como de la Sep y de la Federación. El adeudo es como abono, según se soltó en gobierno, se pagará “los primeros ¡200 millones de pesos!”

POR LO PRONTO y mientras son peras o son manzanas, la manifestación dejó para el magisterio de la 26, un excelente sabor de boca y un fuerte y solidario apoyo a Bárcenas y su comité que demostró tener la unidad en sus manos, y, aunque ya se había tardado, dejaron en esa prueba lo que pueden hacer en lo político. Pese a las molestias “sociales” motivadas, la manifestación, está culminó con éxito y, mientras que el gobierno Estatal (Gallardo) busca lo que falta, el magisterio de la 26 quedó contento y diciendo: ¡órale, sigan sin pagar lo que deben y sin intereses!

Y POR EL otro camino de los Libros de Texto Gratuitos, sobre todos los de secundaria, esto siguen empantanados bajo la mano de Leticia Ramírez que no sale del embrollo en que se metió al ordenar la modificación del material y la renovación de todo lo del ciclo 22-23. Lo que se está utilizando ahora ya no servirá.

