Educación y sindicalismo | Entre decires y la realidad

Para planear bien las cosas hay que saber con quien rosas.

SI PARA LA ignorante Leticia Ramirez le fue fácil llegar a ocupar el cargo de la Secretaría de Educación (federal) pues bastó y sobró el que aquel que le dije pronunciará la bendición con aquello “de la conozco de hace mucho tiempo”. Su llegada a la Sep federal sustituyó a otra ignorante que en el tiempo que fungió como Secretaria no supo ni siquiera cómo se llamaban los departamentos. Leticia Ramírez siguió el mismo camino y con aquello de “echando a perder se enseña” a tratado hasta la fecha de seguir los pasos que le marca su patrón. Y directamente y tocando fondo se fue directamente contra la yugular ideológica de la educación nacional: LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO.

CON UNA ANTIGÜEDAD remontada desde 1960 la gratuidad de los textos llegó a las escuelas primarias de todo el país impulsada por la fuerza liberal del ideólogo Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos; López Mateos cumplió la tarea y San Luis se convierte en pionero de acción. De ahí a la fecha de Leticia y su alocado plan, los años dieron fruto ideológico llevando a las escuelas primarias bajo el derrotero de programas, planes y proyectos didácticos bajo un factor común: la igualdad de la enseñanza.

HOY, HAY PLEITO casado entre la Sep federal, el mandato centralista del que le dije y la CANAIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial) que controla toda la producción editorial de los libros de texto y de su venta al gobierno federal a través de la Sep y por ende bajo la aprobación de Leticia Ramírez y su querido patrón. El meollo de todo este embrollo es LA DESAPARICIÓN de los actuales textos entregados para su uso en este ciclo electivo 2022-2023 y que ya están en acción. El motivo principal según el mandamás de gobierno federal, es el CONTENIDO IDEOLÓGICO NEOLIBERAL (¿?) con que fueron impresos “sin que nadie los revisara”. Con el cambio impulsado por Leticia siguiendo las órdenes de su patrón se pierden millones de pesos.

EL CAMINO SE lleva ya hacia el nivel de secundaria en donde la CANAIEM establece su producción de más de 80 millones de ejemplares a un costo promedio de 45 pesos por libro pero en una nueva ideología. Por lo pronto, los libros que se están usando YA NO VAN A SERVIR PARA NADA pues llevan una ideología extraña al patrón.

Y DE OTRA cosa bueno chico… Eso de que el gallardismo se le botó la canica y sin ton ni son ni cuerda para el Barzón, declaro que en este año 2023 SE CONSTRUIRÁN 80 ESCUELAS NUEVAS. Fijarse bien, no dijo “reconstrucción, reparación”, no señor, el señor Gallardo dijo “80 nuevos planteles”.- No, ni en la Sege ni en el Seer, ni en la 26 ni en la 52 tienen los lugares exactos donde serán construidas, ni tampoco el costo de las mismas que se supone que deben de llevar lo básico: aulas, dirección, baños, patio de recreo. No, ya dijimos: no son en habilitación, ampliación ni reparación.-Son 80 escuelas nuevecita. ¿Ya están los lugares?, ¿ya están los directores?, ¿ya están los maestros?