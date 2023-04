Educación y sindicalismo | Maestros haciendo adobes

Bien por el que bien trabaja provocando errores a la baja

PARA PODER CAMBIAR el derrotero educativo actual en el que miles de equívocos fueron heredados por pasadas administraciones y que fueron acumulandose sin que en cada etapa fueran remediados, resulta que ahora hasta de calzones (educativos) se quiere cambiar. Bien, muy bien, pero antes se debe de tener el panorama completo de errores encontrados, valorar cada uno de ellos y conocer sus causales para poder encontrar sus remediables. Es decir, encontrar el error, buscar su causa y poner el remedio. Colocar entonces: error-causa-remedio.

Y MIENTRAS DECENAS de maestros tomaron parte en la Procesión Silente, quizá para expiar alguna culpilla o para pedir más sueldo (¿?), los demás dividieron sus vacaciones; los unos (pocos) a las playas, los otros a los balnearios (muchos), buen número en sus casas tratando de conjugar el descanso entre las labores hogareñas y las tareas pendientes de su grupo y de su escuela. Sí, es cierto, aunque usted no lo crea. Existen maestros que ocupan buen tiempo en pensar cómo, dónde, con qué y para que buscar los errores programáticos, aplicación de materiales, uso o abuso de procedimientos, etc. En fin, si hay maestros que todavía esta semana estarán en su casa analizando procedimientos pedagógicos para poder remediar equivocaciones en la enseñanza. Dejemos pues a maestros bañándose en unikini, bikini o trikini en playas paradisiacas o en balnearios populares o trabajando en casa. De todas maneras todavía queda esta semana de vacaciones.

ENTRE TANTO, NO obstante ser vacaciones, al menos los dirigentes y cabezas oficiales no se desentienden y entre baño y baño, copa y copa (está permitido, es descanso), se comunican entre sí y las Lap Tops y sus celulares oficiales y sindicales vibran para tener ellos alguna que otra consulta. Es decir, y estamos seguros porque conocemos a fondo, muy a fondo el asunto. Sabemos que tanto Carlos Bárcenas Ramírez, Carlos Torres Cedillo, José Guadalupe Torres y el propio gobierno del Estado, en su estructura de finanzas, aprovechando están estas “vacaciones santas” para buscar la solución a la problemática educativa todavía vigente. No hay descanso.

Y PARA FIN de año escolar, su estructura de ordenamiento ha sido cambiada y se amplía el periodo de “actualización docente” para readoctrinar a quienes están frente a grupos. Según Leticia Ramírez aún Secretaría de Educación (federal), la verdadera NUEVA REFORMA EDUCATIVA con planes, programas, proyectos, LIBROS DE TEXTO, insumos especiales, etc. comenzar a realmente hasta julio. Durante una semana antes los docentes y directivos serán “orientados” con los nuevos planes emanados del bolsillo del que le dije y separada totalmente de intervención sindical.

CASO ESPECIAL SERÁ lo relativo a LIBROS DE TEXTO sobre todos los de secundaria. De hecho, los de primaria, “según” Leticia Ramírez ya están listos aunque no se sabe quien los hizo; lo que sí es cierto es que llevan, desde el fondo, una NUEVA IDEOLOGÍA basada esencialmente en dos principios: uno, eliminar toda huella de lo NEOLIBERAL y lo peñanietista (el maestro, en generalidad no entiende ni lo uno ni lo otro), y segundo y básico: implantar la nueva “doctrina política” del gobernante mayor. Bueno, todavía falta la revisión.

