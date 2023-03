Educación sindicalismo | La acción sindical y patronal

Entre dos que se entienden bien chismes son de comadres también

EN SU TIEMPO y en su espacio la sección 26, por conducto de su Secretario General se quejó oficialmente de que el gobierno del Estado le había “escamoteado” ¡95 millones de pesos! eso, señores es una gran cifra que compete a diversas prestaciones distribuíbles entre el magisterio federal. La nota, aparecida en su tiempo oportuno marcó un fuerte desajuste de entendimiento entre ambas entidades representativas: la patronal, llevándose de paso a la SEGE que se dice se gastó buena parte de esa lana en otros menesteres ajenos al beneficio de los maestros.

EN LA INFORMACIÓN de su tiempo, se puntualizó cada rubro al que se dirigía lo que el gobierno del Estado le quitó al sindicato de la 26 y por ende al beneficio magisterial federal. No, aquí no entran la 52 cuyas prestaciones son independientes, el caso compete, según lo informado, al presupuesto fijado para cubrir CUATRO PRESTACIONES que cubren importantes servicios como: becas para los hijos de trabajadores, cantidad necesaria para los gastos de materiales escolares. Este rubro a la fecha ha sido cubierto en parte,. Otra buena parte corresponde al convenio intersindical especialmente para personal homologado salarialmente (23 millones); otros 30 millones para los jubilados y sobre una cantidad especial para las escuelas preparatorias incorporadas al mismo sindicato. Dijo Juan Carlos Bárcenas: “hemos estado dando seguimiento”. El adeudo contraído por el gobierno del Estado, pese al tiempo transcurrido y a los decires de Gallardo, no ha sido pagado en su totalidad; la sección 26 sigue esperando se cubran los 95 millones recostados en este año fiscal de su presupuesto. (Datos tomados).

DE OTROS TEMAS.- Una nota interesante la constituyen la desintegración de la COMISIÓN (comisión, no coordinación) DE LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIA. Comisión cuya durabilidad de 25 años aguantó la colaboración gratuita de 65 autores potosinos integrantes de los departamentos de primarias, preescolar, secundarias técnicas, generales, telesecundarias y otros “foráneos” que dejaron, al desintegrarse la Comisión 10 OBRAS PENDIENTES DE EDITAR. La colaboración gratuita de 10 autores quedó sin editar al desintegrarse indebidamente la COMISIÓN ELABORADA DE LIBROS DE TEXTO cuya duración de 25 años logró producir más de 60 obras editadas oportunamente.

CON LA SOMBRA de una reprobación manifiesta o un paso automático, con deudas millonarias en (SEGE 26- Seer 52) generando problemas interescolares, sin una planeación vía Sep federal, con una falta notable de maestros en grupos, escuelas y zonas, con dos secciones sindicales obrando, con protestas en educación superior, con falta de insumos en demasía, con faltantes justificado de alumnado por aquello del reculeo epidémico, con falta de directrices oficiales en planeación de actividades, el magisterio traba llevando como puede la carga del siglo 22-23. Habría que preguntar a la sección sindical y a la parte patronal cual a sido su parte.

