Leer y re leer

Entre arrieros e ignorantes andamos, no hay pandemia más grave en un pueblo que la pandemia de ignorancia, por más benévolo que se quiera ser para no señalar, asusta que el director de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación del gobierno federal, Max Arriaga, encargado de la impresión de Libros Gratuitos, se atreviese permitir que sapos y ranas saliesen de su boca -en una expresión de fanatismo- al asegurar que: leer por goce es un acto de consumismo capitalista, quienes leen por diversión lo hacen porque el mercado pretende generar en ellos ideas de consumo y son personas automatizadas que no cuestionan su entorno.

Lo que este interfecto ignora es, que leer, es un inmenso placer que desarrolla la imaginación para entrar a mundos que tal vez nunca hemos conocido, ni conoceremos, ignora que a través de la lectura, entramos en ese mundo y por eso cuestionamos nuestro entorno sin permitir que el fanatismo se apodere de nosotros, probablemente no ha leído el Quijote y desconoce el valor que la locura da al amar a una Dulcinea imaginaria que representa la belleza y la virtud, jamás sabrá lo que es amar a su patria, su linaje y honrarla como el Quijote, luchando contra molinos de viento.

Sólo quienes pertenecemos al grueso del país sabemos que la moda en éste, es luchar contra molinos de viento donde soplan aires peligrosos; tal vez por eso la violencia no desaparece ni afecta a las autoridades , tal vez quienes no leen, quieran ignorar la perversidad existente en muchas personas que cada día se palpa más. Cuando no se lee se desconoce que la literatura nos da a través de ésta.

Como todos los días hay noticias, se cuestiona todo aquello que no funcione acorde al mandato del ejecutivo, derrochando tiempo y dinero, asi, encontramos que Elizabeth García Vilchis, vocera de los miércoles de Quién es Quién, con sana alegría arremetió contra el editorial del periódico Reforma diciendo: pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso pero exagera, ¿o sea? que alguien me explique si lo que es verdadero, puede ser exagerado, asi que los datos que el Coneval da sobre la pobreza, probablemente son reales pero exagerados.

Por eso, ni para qué apurarnos porque la pobreza en el país sigue creciendo, al fin que el aparato de comunicación sirve para juzgar, señalar y escuchar al presidente de la nación recitando sobre el lodo y el diamante, asi como analogar a migrantes con el jibarito cantado por Marco Antonio Muñiz, ¿a alguien importa si avanza la pandemia de COVIDVivimos en el país de los ciegos y olvidamos que ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar deben existir en una nación que se construye verdaderamente con abrazos, somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer,mientras espero sugerencias en angeldesofia@yahoo.com.mx GRACIAS