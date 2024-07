Imagen, estilo y algo más | Los cambios

Le pregunté a uno de mis amigos que ha cruzado los 60 años y se dirige a los 70, ¿Qué tipo de cambio está sintiendo? Y me envió las siguientes líneas muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes:

1. Después de amar a mis padres, mis hermanos, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, ahora he comenzado a amarme a mí mismo.

2. Me acabo de dar cuenta que no soy "Atlas". El mundo no descansa sobre mis hombros.

3. Ahora dejé de negociar con vendedores de frutas y verduras. Después de todo, unos pocos pesos no van a hacer un agujero en mi bolsillo, pero podrían ayudar al pobre hombre a ahorrar para las cuotas escolares de su hija.

4. Pago al taxista sin esperar el cambio. El dinero extra podría traer una sonrisa a su rostro. Después de todo él está trabajando mucho más duro que yo.

5. Dejé de decirles a los ancianos que ya han narrado esa historia muchas veces. Después de todo esa historia los hace caminar por el camino de su memoria y revivir el pasado.

6. He aprendido a no corregir a las personas, hasta cuando sé que están equivocadas. Después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en mis manos. La paz es más preciosa que la perfección.

7. Doy elogios libre y generosamente. Después de todo, mejora el estado de ánimo no sólo para el receptor, sino también para mi.

8. He aprendido a no molestarme por una mancha en mi ropa. Después de todo la personalidad habla más que las apariencias.

9. Me alejo de las personas que no me valoran. Después de todo puede que no sepan mi valía, pero yo sí.

10. Estoy aprendiendo a no sentir vergüenza por mis emociones. Después de todo son mis emociones las que me hacen humano.

11. He aprendido a que es mejor dejar caer el ego que romper una relación. Después de todo mi ego me mantendrá distante, mientras que con las relaciones nunca estaré solo.

12. He aprendido a vivir cada día como si fuera el último. Después de todo, sí podría ser el último.

13. Estoy haciendo lo que me hace feliz. Después de todo soy responsable de mi felicidad y me la debo.

14. He aprendido a valorar a mis amigos, porque cada día los estoy perdiendo, no porque me enemiste con ellos, sino porque se me adelantaron a la vida eterna.

15. Valoro todo lo que tengo, más que lo que anhelo, porque lo que tengo es mío: Mi vida, mi familia y mis amigos.

Decidí enviar esto debido a que me pregunté: ¿Por qué tenemos qué esperar tanto tiempo? y ¿Por qué no podemos practicar esto en cualquier etapa? No hay que estar viejo para buscar la felicidad...

- Anónimo

Por otro lado, es increíble cómo se están dando hasta con la cubeta en los partidos políticos, me refiero al PRI, hemos visto en el transcurso de la semana como tanto a nivel nacional como local este partido que llegó a ser el primero en cuanto a estructura se refiere, organizados, con inclusión de jóvenes, escuchando propuestas, etcétera, se están tirando y duro. No me cabe en mi cabecita, que ahora salen con recriminaciones, con quejas, inclusive se dice que hasta la CTM esta pensando salirse del partido, cuando son a los primeros que se les va a visitar para solicitar su apoyo sindical.

En fin, tiempo al tiempo lo que si es una realidad, es que apoyado por el PAN y el PRI y el PRD, nuestro alcalde Enrique Galindo Ceballos obtuvo la mayoría de los votos y que ya esta a la vista desde su regreso la cantidad de obras que se están realizando en beneficio de nuestro municipio. La ventaja de la continuidad!!!

Les invito para que nos sigan en nuestra página en Facebook Ana María Valdéz Castrejón, leeré con atención sus comentarios. Que tengan una excelente semana, amigos lectores.