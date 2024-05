Imagen, estilo y algo más | ¡La guerra sucia en la política!

¡DIOS LOS PERDONE, decía mi madre, porque yo no!

A lo largo de los años, la experiencia nos ha demostrado que durante un proceso electoral, todos dicen tener la razón. Todos y cada uno de los candidatos que contienden en una elección, siempre realizan propuestas, convocan a reuniones, hacen mítines, desayunos, comidas, cenas, caminan por las colonias, van de puerta en puerta solicitando el voto, están en los cruceros repartiendo propaganda política, van a los medios de comunicación tradicionales y ahora en redes sociales, haciendo entrevistas y mucho, mucho mas.

Si bien es cierto, con lo que respecta a la capital de nuestro Estado, conocemos a los candidatos y candidatas que se juegan el todo por el todo para llegar a la presidencia municipal.

De todos los candidatos solo conozco a 4: a Enrique, Sonia, Sebastián y Ángeles. A los demás nunca los había ni visto ni mucho menos platicado con ellos.

Empezaré de atrás para adelante, de Ángeles solo la conozco en lo social, nos saludamos cuando nos encontramos o coincidimos en algo.

A Sebastián lo conocí cuando fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Xavier Nava, (administración que me despidió un 31 de diciembre a las 9 de la noche, sin ninguna explicación) y Sebastián juró y perjuró que me iba a apoyar para que me reinstalaran, que seguramente había sido un malentendido. Hasta el día de hoy nunca más tuve comunicación con él. O sea no confío en el.

De Sonia diré que la conocí cuando ella militaba en el PAN, cuando fue diputada local, cuando llegó a ser presidenta del Congreso y me tocó atenderla en varias ceremonias que yo organizaba en presidencia del Ayuntamiento. Una persona que me llamó mucho la atención brincara de un día para otro al Partido Verde y ahora contiende para la alcaldía y nacida en Matehuala. La saludé 2 veces más, una en Costco cuando le chuleé su Pomerania (la mascota de su hija) y la otra en el salón de belleza en donde coincidimos un día.

De Enrique les diré que coincidimos en la administración del alcalde Octavio Pedroza, él del PAN y Enrique del PRI. Formamos parte del gabinete, él en la Dirección de Policía y Tránsito Municipal y yo en Relaciones Públicas de Presidencia. Trabajamos arduamente, fue un excelente gabinete. Honrado, capaz, entregado a su trabajo, conocedor de las necesidades de nuestro municipio, siempre trabajando al 100 en beneficio de San Luis Potosí. Potosino, nacido en la colonia Industrial Aviación y crIado en el barrio de San Sebastián, Enrique siempre se ha conducido por el camino recto.

Que puedo decir más de él, como persona excelente amigo y un gran ser humano, como político ha desarrollado increíbles acciones en contra de la delincuencia a nivel nacional. Estudió su maestría en España, siempre acompañado por Estelita, su esposa, su compañera con la que procreó 3 extraordinarios hijos, el amor de su vida, de hecho, su suegra es como su madre.

Al paso del tiempo ustedes, amigos lectores, ¿por quien creen que votaría? Tienen razón, por quien ya está probado que sabe gobernar, por quien es de San Luis Potosí. Quiero comentarles algo muy personal. Después de que me despidieron del Ayuntamiento hace ya 3 años, decidí vender mi casa para irme a radicar a otro estado, específicamente a la ciudad de Manzanillo en donde tengo a gran parte de mi familia.

Yo la verdad, me quiero quedar en San Luis, no nací aquí, pero llegué de 9 meses de nacida, aquí estudié desde el kínder hasta la universidad. Hoy con gran ilusión y certeza de que Enrique llegará a la alcaldía, ¡me quedo en San Luis!

Les invito para que este próximo domingo hagan una reflexión y emitamos nuestro voto por quien sí sabe. La inexperiencia nos llevará a la declive.

Me despido con esta reflexión: Aprecia y valora a la gente buena porque son difíciles de encontrar. Les invito para que me sigan en nuestra página en Facebook Ana María Valdéz Castrejón, leeré con mucha atención sus comentarios.

¡LES AGRADEZCO QUE ESTE DOMINGO SALGAN Y VOTEN!