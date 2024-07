Enfermedades gastrointestinales cada vez más presentes en jóvenes: médico

Unos tacos sin una brava salsa verde no están sabrosos, los churritos sin la salsa valentina solo son grasita, a las palomitas se les corona con su salsita, sin especias no está rica la comida, a mi sándwich le pones mucha mayonesa, a mí me gusta mucho la mostaza en mi hot dog, ponle mucha kétchup a mis papás, hay mijita hazme un pan con mantequillita y azúcar, las papitas no saben igual sino llevan mucho vinagre, dame un refresco para el dolor de cabeza, a mi mis chocolates para sentirme bien, si no tomo café solo o con leche no me despierto en la mañana, a mí, me encanta la leche, solo es una copita de alcohol para el desempanse.

Lo anterior forma parte de las justificaciones que pone cualquiera para saborear esos productos que son sumamente dañinos para la salud del estómago, adicionalmente las grasas, carnes, frituras, enlatados, embutidos, alimentados condimentados y el tabaco son de los peores productos que se le pueden meter al organismo.

El director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, Juan Pablo García Ugalde, advierte que las enfermedades gastrointestinales como la acidez gástrica, síndrome del intestino irritable, cálculos biliares, entre otras, se presenten entre la población cada vez más joven, sobre todo este fenómeno esta asociado al ritmo de vida y la creencia de que se carece de tiempo suficiente para preparar alimentos saludables y consumirlos en un tiempo adecuado, son factores que no privilegian la salud digestiva.

La salud digestiva es un elemento muy importante en nuestra vida, que debería de ser considerado con mayor conciencia, puesto que aplicar hábitos alimenticios saludables contribuye a la prevención de la mayoría de los padecimientos crónico-degenerativos.

Para cuidar la salud digestiva se tiene que empezar con destinar el tiempo adecuado a la preparación de los alimentos, desde decidir lo que se va a consumir y el tiempo para comer los alimentos, ya que cada vez se destina un lapso menor.

Las enfermedades gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable, se presentan en edades más tempranas, como en el caso de los que llegan a presentar síntomas como gases, dolor abdominal, distención, diarrea o estreñimiento, ya que muchas veces viven en un estrés que les transmiten en el entorno familiar y escuela, cuando antes, generalmente se presentaban a partir de los 40 años.

Una de las enfermedades que ha incrementado es el síndrome del intestino irritable, conocida como la colitis; en nuestro país se estima que el 30 por ciento de la población tiene este padecimiento multifactorial.

Por esa razón, se está promoviendo la salud digestiva mediante una alimentación balanceada, la cual debe incluir el consumo de agua, fibra, así como lo establece el Plato del Bien Comer.

Para ayudar a los menores de edad a que tengan una mejor salud digestiva, es importante proporcionarles alimentos ricos en verduras, cereales y granos, que aportan los principales nutrientes para una buena alimentación.

Es importante tener una buena salud digestiva, ya que previene muchas enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, así como otras de mayor riesgo, como es el cáncer gástrico, de colon, de páncreas, infartos y embolias.