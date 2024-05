Opinión | Imagen, estilo y algo más

Un día me sorprendió una frase:

"Ya no tienes edad..."

Y no entendí.

Y le pregunté a quien me interrogó.

Perdón , ¿no sé a qué te refieres?

Y con una firmeza total, me respondió.





¿Es que no comprendes?

Ya no tienes edad...para bailar, para vestirte así ( muy joven),

para escuchar música, todo el día, para estar conectada a las redes sociales , para esa forma de caminar, tan elegante

y muchas cosas más...





Y ahí, mi cuerpo y mi alma , me dieron fuerzas ,

tomé coraje y respondí:

¿Sabes? que yo sepa ,

no existe ninguna enciclopedia,

que me indique y manifieste,

cómo debo comportarme y a qué edad.





Sí, es verdad, tengo unas cuantas décadas,

hermosamente ganadas a la vida...

pero soy educada, respetuosa, libre y feliz.





Me visto y conduzco mis tiempos, con alegría, soltura, elegancia y naturalidad.

Y sí , tengo edad, la hermosa edad para disfrutar la madurez, como quiera y donde quiera, porque me la gané...así que , vive tu vida y olvida mi edad.





Sé feliz.

“Que siempre seas esa mujer valiente, esa que nunca se detiene

ni con la peor de las tormentas.





La que se conoce mejor que nadie y no le importa lo que piensan.









Que siempre seas la dueña de tu vida y que si el mundo te abandona, encuentres en tus brazos compañía.

Que nunca cambies tu forma de ser solamente por complacer, …

y si un día te empeñas en esconderte, que la felicidad siempre te encuentre”.

Como no voy a estar orgullosa de mí...si solo yo sé las veces que me he levantado...las veces que he tenido ganas de renunciar a todo y aún así he continuado...las veces que he llorado y yo sola me he secado las lágrimas....las veces que he tenido miedo y aún así me he arriesgado...la verdad sí estoy bien orgullosa de mí....." (tomado de la red)

Y pasando al tema político las campañas de todos y cada uno de los candidatos, están a todo lo que da.

Instalan lonas con publicidad, y al rato las quitan otros. Van a los eventos contrarios para “checar y monitorear” como van.

Suben en las redes encuestas verdaderamente increíbles. Con unos puntos de diferencia atroces.

En fin estamos a unos días de que concluyan las campañas políticas y nada esta escrito todos sabemos lo que le conviene a nuestro país, estado y ciudad. Lo que es significativo es el gran porcentaje de indecisos! La ultima encuesta que vimos era del 19 por ciento.

Los jóvenes están agarrando ya la onda. Ya hay mas participación. Esperemos que el próximo 1 de junio todos salgamos a votar!

Les invito para que nos sigan en nuestra pagina en Facebook Ana Maria Valdez Castrejon, leeré con atención sus comentarios. Que tengan una excelente semana amigos lectores y seguidores.